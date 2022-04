Se está trabajando en tema de denuncias a elementos de policía turística de Mazatlán por "moches": Alfaro Gaxiola

Mazatlán, Sinaloa.- El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Juan Ramón Álfaro Gaxiola, dio a conocer en entrevista la mañana del martes que sobre el tema de las denuncias a elementos de la Policía Turística del Grupo Capta por parte de turistas y locales sobre “moches” y extorsiones que se está trabajando ya en ello.

“Ya estamos trabajando en eso, ya tuve una reunión con el secretario de ayuntamiento, vamos haber sí se hacen algunos cambios en la Policía Turística”, mencionó Álfaro Gaxiola.

En cuanto a la declaración del secretario del ayuntamiento, Edgar Augusto González Zatarain sobre que los encargados del área de Asuntos Internos de dicha dependencia municipal de que se encuentran coludidos con el mismo secretario de seguridad pública, dio a conocer que nadie se encuentra coludido con él porque no tiene nada que ver con Asuntos Internos y que eso depende de la Secretaría del Ayuntamiento y sí está en su facultad de moverlos que él lo apoya, así mismo mencionó que todo lo turna a dicha dependencia y que sí le ha dado resultados pero que sí lo quieren valorar él lo apoya.

El Secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Álfaro Gaxiola, dio a conocer con respecto a cuándo se harán los cambios sería pasando Semana Santa para no entorpecer el operativo.

Por su parte el Secretario del Ayuntamiento, Edgar Augusto González Zatarain, mencionó que ya se regularizó que hubo algunos cambios en el área que eran unos dos o tres elementos, no del todo, que no se puede agarrar parejo.

“Eso ya se regularizó, hubo unos cambios ahí en el área, eran uno o dos elementos, no eran todos no podemos agarrar parejo, es como todo siempre hay alguien que cometa ese tipo de acciones, pero no podemos agarrar justos por pecadores, ya se hicieron los movimientos adecuados, ya tenemos bien coordinada y vigilada esa situación”, informó González Zatarain.

En cuanto a las denuncias a Asuntos internos se estarán mandando directamente al Órgano Interno de control para hacerlo más rápido por esa vía y no hacerla como comúnmente se ha estado atendiendo que se mandan a la Comisión de Honor y Justicia, ya que se trata de sacarlas con mayor eficiencia, así mismo se comentó que ya hay elementos que han ido a declarar y que hay algunos que están por terminar su proceso y que próximamente se estarán sancionando y se darán a conocer.

Edgar Augusto González dio a conocer que este hecho sería algo inédito en el municipio por el bien de todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que están trabajando de manera correcta porque por unos malos elementos no van a pagar todos.

Sobre las sanciones que se harán acreedores dijo desconocer pero lo que sí aseguró es que habrán elementos sancionados.