Se generaliza la sequía en los campos de Elota

San Ignacio.- El presidente de la Asociación Ganadera Local de La Cruz de Elota, Arturo Gómez Campaña, señaló que el estiaje que se está viviendo es generalizado, pues los veneros ya no tienen suficiente agua para abastecer los mantos acuíferos.

Alta Rosa es la comunidad más afectada, la cual ha estado siendo abastecida por medio de pipas por parte del Ayuntamiento.

Señaló que la Asociación apoya con pacas a un costo de 15 pesos para paliar los efectos de la sequía. Esta funge como reguladora de precios para que los particulares sostengan el mismo costo y los ganaderos no se vean afectados.

Los productores que tienen necesidad de servicio de alimento hasta sus comunidades, se le hace un cobro extra de 6 pesos por paca para el movimiento localmente.

El líder ganadero, quien tiene tres meses en el cargo, señaló que a la fecha, no hay mortandad de ganado, pero sí presenta delgadez, lo que hace que pierda valor.

“Ocupamos apoyo. Estamos en espera que la Unión Ganadera y el Gobierno del Estado entren al rescate de esta actividad tan importante en el municipio y que representa el sustento de cientos de familias, para que se siga conservando el buen estatus ganadero. Por el momento, regionalmente, Elota, San Ignacio y Cosalá estamos en espera del barrido sanitario”, expresó Gómez Campaña.

Indicó que están en espera de la rehabilitación de bordos abrevaderos y pozos profundos, pues la Asociación opera con recursos limitados, que solo se mantiene y presta el servicio, pero no tienen apoyo de ninguna índole. Resaltó que no hay programas pues el Progan, con el que se apoyaban los ganaderos, hace dos años que no lo han recibido, y con ese recurso compraban alimento y combustible para el acarreo de agua a sus potreros.

“La maquinaria con la que cuenta la Ganadera no es suficiente para prestar servicio a los agremiados, está deteriorada. Ocupamos más maquinaría, apoyo federal para el gremio”, añadió el líder ganadero.

Julián Jacquez Sánchez, comisario de San José de Conitaca, mencionó que no es redituable la ganadería. “Vendemos un animal bueno para liberar el malo. El precio está muy bajo. La vaquilla cuesta 22 el kilo y 46 el becerro en pie. No hay alimento, no hay agua. Desde que entró el año estamos batallando con el bajo nivel de la presa El Salto, de donde abastecemos los canales para el ganado. No ha habido apoyos, está crítico”, expresó.