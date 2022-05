"Se hubiera visto mal el gobernador de no cumplir con su palabra" dice "el Químico" sobre la destitución de Cuén

Ayer el gobernador Rubén Rocha Moya anunció la destitución del ex secretario de salud Héctor Melesio Cuen Ojeda. El argumento fue porque Cuen tenía demanda contra periodistas uno de ellos con el Fallecido Luis Enrique Ramírez, el mandatario estatal ordenó que se retiraran todos las demandas y el ex funcionario no lo hizo.

Sinaloa.- "Se hubiera visto mal el gobernador de no cumplir con su palabr a", dijo "el Químico" ante la destitución del cargo del ex secretario de salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda .

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.