Concirdia, Sinaloa.- Un gran socavón se formó ayer por la mañana en una calle que estaba siendo remodelada en el municipio de Concordia.

Angustia

Este percance preocupó a los comerciantes de ese municipio porque se imaginaron de la mala calidad de los trabajos que se están realizando en ese lugar.

Resaltaron que las obras quieren ser terminadas a tiempo y por eso está faltando calidad en el trabajo que se están realizando, y eso les preocupa porque temen que al ser entregada las calles estas empiecen a presentar daños y ellos tengan que cerrar de nuevo sus negocios y les afecte en las ventas que se aproximan en las fechas de decembrina.

Comentaron que hasta ahorita han sido varias semanas las cuales han estado sufriendo por la falta de clientela ante el cierre de esas calles porque cinco rúas se están remodelando al mismo tiempo.

Se hunde revolvedora cuando pretendían pavimentar calle. FOTO: El Debate

Percance

Los comerciantes mencionaron que ayer por la mañana cuando se estaban realizando los trabajos de remodelación de las calles se iba a empezar pavimentar la calle que se localiza a un lado del mercado municipal. Por lo que entró una revolvedora de reversa para vaciar el concreto que traía, pero al llegar a la altura de la puerta del medio del mercado, el piso se empezó a hundir y la revolvedora se ladeo por lo que algunas personas para evitar que el carro se volcara le pusieron unos puntales al lado derecho.

Posteriormente una máquina retroexcavadora empezó a realizar maniobras para poder sacar del pozo a la retroexcavadora. Tras retirar la unidad se pudo observar que el socavón tenía más de un metro de profundidad, algunas personas creen que la calle no quedó bien comprimida cuando la aplanadora paso por el lugar y por eso se movió la tierra.

Mientras que otros comerciantes solamente quieren que los trabajos queden bien hechos para que no tengan que abrir las calles de nuevo.

Molestia

Los locatarios tanto del mercado al igual que algunos pequeños empresarios de Concordia desde hace semanas le pidieron al alcalde que los trabajos se realizarán por calles y que no las abrieran todas al mismo tiempo para que no les afectara su ventas, pero estos no fueron escuchados por las autoridades por lo que las obras continuaron, a los pocos días los comerciantes empezaron a reportar bajas ventas durante la semana.