Se investigará a inspectores de Vialidad que han sido acusados de actos de extorsión en Escuinapa

Escuinapa.- La Delegación de Vialidad y Transportes no ha recibido denuncias formales sobre actos de extorsión de su inspectores en Escuinapa, pero en los próximos días se investigará estos señalamientos y de comprobarse serán turnados a las dependencia correspondiente para que se defina qué acciones realizará en contra del personal acusado.

Pablo Contreras Palomares, delegado de Vialidad y Transportes, comentó que fue a través de medios de comunicación de cómo se enteró de la denuncia hecha por jornaleros agrícolas.

El lunes pasado jornaleros agrícolas denunciaron que inspectores de vialidad les pedían una cuota de 600 pesos por semana, para dejarlos transitar y transportar personal al campo, incluso con menores de edad.

"De manera formal yo no he recibido ninguna denuncia, decirles que estamos abiertos y que yo soy el conducto para cualquier situación de ese tipo, pero en los dos años que llevo al frente de la delegación no he recibido ningún señalamiento de este tipo y a partir de que me entero tomó está denuncia porque es mi función. Pero sería mucho mejor que quienes denunciaron lo hicieran de manera formal en esta dependencia y de manera inmediata se turna", señaló.

Contreras Palomares dijo que los inspectores no pueden pedir cuentas y su facultades están en la carretera estatal Escuinapa-Teacapán y no implementar operativos en caminos de terracería.

"Los inspectores no tienen ningún derecho a pedir ninguna cuota a los jornaleros, eso es una extensión, pese a que ellos (jornaleros) anden en la ilegalidad no tienen por qué exigirles, darles una cuota" explicó

Añadió que en los próximos días realizarán una reunión con jornaleros y representantes de alianzas para que logren acuerdos que permitan brindar mejores condiciones de transporte al campo. Ya que se espera que aumente la demanda de personal, ya que la temporada de hortalizas en el valle de Escuinapa se espera que aumente en las próximas semanas.

Aclaró que no está permitido que transiten camionetas irregulares que no cuentan con las condiciones adecuadas para transportar a decenas de personas al campo, por lo que invitan a los jornaleros agrícolas a acercarse a las alianzas, ya que ellos cuentan con seguro y sus unidades son revisadas de manera constante.

"Las cifras que tenemos en la Delegación de Vialidad y Transportes es que se han infraccionado a 40 personas en lo que va de la temporada y se han detenido 4 vehículos llamados piratas, mismos que han pagado su infracción y se les regresa su unidad", indicó.

Explicó que la función de los inspectores es revisar los vehículos que tengan su vehículo en orden, su revisión mecánica y si ellos (jornaleros agrícolas) sus vehículos no están en orden deben pararlos y aplicarles la multa correspondiente.