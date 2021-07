Se jubila Jesús Antonio Estrada Díaz, subdirector de Tránsito Municipal de Mazatlán

Sinaloa.- Jesús Antonio Estrada Díaz se despidió de la Subdirección de Tránsito Municipal de Mazatlán, de la que era su titular desde el pasado 3 de noviembre.

Durante el pase de lista de este viernes por la tarde, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, comisario Juan Ramón Alfaro Gaxiola, dio a conocer que el Cabildo mazatleco autorizó la jubilación.

Ahora, el coordinador operativo, Mario Ernesto Cruz Hernández, se queda de manera interina al frente de la dependencia vial, hasta en tanto el Presidente municipal (Luis Guillermo Benítez) designa al nuevo titular.

Él ya cumple casi 26 años de servicio, ya pasa a su jubilación. Hoy se despide de sus compañeros los tránsitos, que durante mucho tiempo estuvieron con él apoyándolo, ahora que estuvo al mando de esta corporación. Por lo pronto nombramos un interino, el segundo al mando, para que se siga haciendo cargo de la corporación, y vamos a esperar la decisión de nuestro presidente”, dijo Alfaro Gaxiola.

Se despide Estrada

Luego del pase de lista, Estrada Díaz agradeció la oportunidad de dirigir la corporación.

“Hoy nos llega la jubilación. Estoy con los sentimientos encontrados, me siento contento porque voy a disfrutar de mi familia, después de 25 años 4 meses, y me siento triste también, porque hoy me retiro y dejo a mi segunda familia, de los cuales me llevo bonitos recuerdos y me doy cuenta del cariño y el respeto que tengo de parte de ellos.

“Más que nada, agradecerle al secretario Juan Ramón Alfaro que me dio la oportunidad de ser comandante de la Policía de Tránsito, que es un sueño que tenemos todos al ingresar, e igual al presidente Luis Guillermo Benítez Torres, porque gracias a él alcanzamos la jubilación que llega el día de hoy”, expresó el hoy exfuncionario.

Exhorto de Cruz

Mario Ernesto Cruz pidió a los elementos viales su apoyo para seguir atendiendo las vialidades que hoy se encuentran con obras, así como las acciones que se implementan en el resto de la ciudad para dirigir y apoyar el tránsito vehicular.

