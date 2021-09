Se logra la realización de impactos ambientales regionales del sur de Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Edgar González Zataraín, diputado local y presidente de la Comisión de Pesca informó que a pocos días de culminar la actual Legislatura se ha obtenido un gran logro que es la realización de impactos ambientales de los sitios lagunares de Escuinapa y El Rosario, que permitirá la intervención de La Secretaría de Marina.

En entrevista González Zataraín informó que en el área de Pesca han obtenido un gran logro que abrirá las puertas de importantes beneficio para este sector del cual dependen cientos de familia de ambos municipios.

Comentó que los proyectos fundamentales de la pesca están caminando, lo primero que les interesaba a los integrantes de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado fue el tema del presupuesto que se aumentará y lo lograron duplicar, promovieron que hubiera empleo temporal para todos.

"En la zona sur buscamos que los dragados fueran atendidos por el Gobierno Federal, para buscar una solución definitiva con dragados permanentes en la zona y para eso se tenía que tener proyectos de impacto ambiental que tanto se requiere en Huizache-Caimanero en el municipio de El Rosario, así como Escuinapa y la zona de Chametla que beneficia a Escuinapa dependía de presupuesto y de impacto ambiental, en este momento ya se están concluyendo los levantamiento de impacto ambiental de ambos municipios, sacamos un presupuesto a través de la Comisión de Pesca se está aplicando y esa era mi meta principal que era dejarles una llave con la que podrán solicitar recursos, diversificar la pesca y obras y dragados que tengan que ver con renovar el envejecimiento que hoy se tienen de los sistemas lagunares de la zona Sur de Sinaloa ", señaló.

El diputado local del distrito 24 dijo que ya ha venido personal de la Secretaría de Marina, los encargados de las dragas ya han tenido el acercamiento con la Comisión de Pesca y con el Gobierno del Estado para empezar a trabajar en cuanto estén listo el impacto ambiental de ambas zonas estuarinas de Escuinapa y El Rosario.

"No me va a tocar verlo cristalizado siendo diputado, pero ya lo veremos desde otra trinchera, pero será algo que se hereda y me siento muy satisfecho de haberlo logrado, porque no es lo mismo ir a llevarle la despensa al pescador y tomarte la foto, a dejarles algo de fondo que le servirá para los próximos años", expresó.

González Zataraín dijo que queda pendiente para el sector pesquero lo relacionado con infraestructura y recursos.

"Al sector pesquero más que quedarles a deber quedan temas pendientes de infraestructura y de recursos. Ojalá que lo que comentó el gobernador Rocha se dé que es duplicar el presupuesto que se tiene para pesca", indicó.

En Escuinapa queda pendientes la rehabilitación de las compuertas por falta del presupuesto por el tema de la pandemia de Covid-19, obras en los sitios de arribo que se habían programado y que no salieron.

Una de las obras muy solicitada por los pescadores en Escuinapa fue la limpieza y desazolve de las marismas que se vieron afectadas por la construcción del puente de La Estacada en 2017.

La apertura de los canales del Valle de la Urraca quedan pendientes y que se tienen que resolver en un futuro.

"No les puedo decir que todo está solucionado, sería mentira, ahí hay muchos problemas en el tema de Pesca a muchos les dimos solución y otros aún quedan pendientes, pero me siento satisfecho porque las gestiones fueron escuchadas y no solo fueron mediáticas", indicó.

Añadió que quedan pocos días para culminar su legislatura, y que ya analiza la posibilidad de continuar en la función pública.