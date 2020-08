Se manifiestan pescadores de altamar en Mazatlán; exigen subsidio de diésel marino

Mazatlán, Sinaloa.- Pescadores de altamar y empacadoras de camarón bloquearon el acceso principal que comunica al parque Bonfil, para exigir una pronta solución al subsidio del diésel marino, que de no darse, repercutirá seriamente al sector que aglutina al menos 3 mil trabajadores del mar en el puerto.

El movimiento inició en punto de las 12:00 horas, en la entrada al muelle pesquero, donde inicialmente se realizó un mitin, en el que los pescadores dieron a conocer sus inconformidades respecto a la próxima temporada de capturas de camarón, que inicia a mediados de septiembre.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Al paso de 10 minutos, los manifestantes se trasladaron a la calle Puerto de Veracruz, la cual bloquearon a la circulación de vehículos, que se dirigen tanto al muelle pesquero como a la colonia Casa Redonda.

Los inconformes portaban pancartas, en las que daban a conocer la problemática por la que atraviesan, que de no solucionarse a la brevedad, repercutirá en la situación económica en la que se encuentran, al no tener recursos ni trabajo.

Exigen una pronta solución al subsidio del diésel marino. Foto: Víctor Hugo Olivas/EL DEBATE

El Capitán de Barco, Mauro Castro Quintero, mencionó, esperan ser atendidos por las autoridades competente, que no concretarse se verán en la necesidad de tomar las instalaciones de la Comisión Nacional de Pesca.

Somos 5 mil personas que estamos en la lucha, necesitamos el subsidio para los barcos, que de no darse, pues no saldrán y nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, por lo que necesitamos que el gobierno nos diga que va a pasar con nosotros

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Mazatlán, Noticias Sinaloa

Mencionó, la falta del apoyo de combustible orilla a los Armadores a no salir a las próximas capturas de crustáceo, ya que prefieren no arriesgar y al final perder con capturas que no son redituables al capital invertido.

Castro Quintero, señaló, es necesario que el Delegado de la Conapesca, Raúl Elenes sostenga un encuentro con el sector pesquero, para que explique que es lo que va a pasar ante la incertidumbre por la que atraviesan los pescadores por la falta de apoyos al sector.