Se manifiestan telefonistas en Mazatlán por supuestas violaciones a su contrato

Lorena Carrizosa, advirtió que si para el 21 de julio no hay respuestas se irán a huelga. Los telefonistas entregaron folletos a las personas que se encontraban en la plazuela, que decían "No aceptes migajas en tu servicio, exige la atención de un sindicalizado. Únete a la lucha".

Esperan que la empresa tenga un acercamiento con el sindicato, no han tenido respuesta alguna. La empresa se excusa diciendo que no tiene dinero para solventar esas jubilaciones.

Lorena Carrizosa secretaria general de la Sección 33, aseveró que desde hace dos años si empresa ha querido violentar el contrato colectivo de trabajo , no quiere dar las jubilaciones a las personas de nuevo ingreso, además tiene detenidas alrededor de 1942 vacantes. Había aspirantes para entrar pero fueron detenidos porque no quieren dar jubilaciones.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.