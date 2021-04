Se manifiestan trabajadores de la salud en Escuinapa, amenazan con tomar instalaciones

Sinaloa.- Con pancartas en mano, trabajadores de la salud exigen a autoridades del Estado de Sinaloa la atención inmediata a los conflictos que se han suscitado al interior del Hospital General de Escuinapa, en donde aseguran estar viviendo acoso laboral, actos de discriminación y represivos en contra del personal, así como el mal manejo financiero de los recursos que ingresan a esta institución pública encargada de velar por la salud de los escuinapenses.

Durante las primeras horas de este lunes trascendió que autoridades estatales arribarían al nosocomio para realizar el cambio del director, por lo que un grupo de trabajadores se organizaron para manifestarse y exigir el cese del actual administrador, a quien acusan de ejercer acoso laboral y actos de represión en contra del personal de la salud.

“El administrador nunca vino con la intención de ayudar al hospital general de Escuinapa, venía con la idea de saquear al hospital, yo lo manifiesto porque estuve de director cuando él llegó. Salió mal con migo y buscó problemas porque no lo deje hacer de las suyas, sobre todo que tomara dinero del hospital. Es una persona que tiene una trayectoria de fraude y es hora que nuestro secretario de salud, tome cartas en el asunto, ya que no pueden tener a gente corrupta que vienen con la idea de enriquecerse”, señaló Wilfrido Delgado Pardo, ex director del hospital general.

Dijo que la destitución del administrador es por los malos manejos que ha efectuado con las finanzas del hospital, en donde se ha hecho préstamos personales hasta por 25 mil pesos, que hasta la fecha no ha pagado y ha vendido artículos propiedad del hospital.

“Aunado a los malos manejos, es el acoso laboral y las amenazas en contra del personal y prueba de ello es que ahorita que nos estamos manifestado de manera pacífica, nos mandaron a traer hasta la Guardia Nacional y los guardias del hospital no nos dejan entrar a nuestra área de trabajo, no hay libertad de expresión”, añadió Delgado Pardo.

Continuó; “Le hacemos un llamado a las autoridades para que destituyan al administrador, para que este hospital pueda funcionar bien, porque ni insumos tiene porque no se da a la tarea de conseguirlos, ya que la mayoría del tiempo se encuentra fuera de la ciudad, en tiempo de pandemia nosotros le sacamos el trabajo porque duro más de seis meses fuera”.

Rosa Dolores López Saenz, enfermera dijo que ha sido víctima de discriminación por parte del administrador quien ha hecho alusión a su físico por tener sobrepeso.

“Yo en lo personal estoy muy molesta por la discriminación que hace el encargado de la administración del hospital en contra de mi persona y demás compañeros. Ha hecho de manera pública la discriminación a mi cuerpo porque soy obesa, soy una mujer y él no tiene porque expresarse así en contra de mi persona. Como es posible que una persona de esta calidad moral esté al frente de una institución, por ello hacemos el llamado al gobernador para que atienda nuestras exigencia, ya basta de solapar este tipo de acciones”, indicó.

Clara Estela Hernández Hernández, dijo “Yo soy una trabajadora con 45 años de servicio y jamás he tenido problema con nadie, hasta que llegó este señor amenazándome con decirme que me va a mandar al turno de la noche, solo porque él quiere y la verdad que ha creado un mal ambiente laboral, desde que él ha llegado ha creado una división total y enfrentamiento entre los compañeros”.

Los manifestantes hicieron el llamado a Quirino Ordaz Coppel, gobernador del estado y al secretario de salud para que atiendan este problema, ya que si siguen siendo ignorados, tomarán las instalaciones de esta unidad de salud.

Se intentó hacer contacto con el encargado de la administración, pero los accesos del nosocomio fueron resguardados por guardias encargados del ingreso, impidiendo el acceso al personal de prensa.