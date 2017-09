“Se me vinieron los dolores en el camión y Milady nació"

Mazatlán, Sin.- Una bebé que llevará el nombre de Milady Jocelyn llegó al mundo ayer por la mañana a bordo de un camión urbano de la ruta Santa Fe, luego de que su madre entrara inesperadamente en labor de parto.

Solo iba a consulta

A las 07:15 horas, Angélica Silva, de 23 años, abordó el camión en el fraccionamiento Santa Fe sin imaginarse que antes de llegar a su destino daría a luz a su tercer hijo.

A decir de la joven que dio a luz, se dirigía al hospital general para la última consulta de seguimiento de su embarazo, acompañada de su madre, Silvia Hernández.

Angélica Silva esperaba a su hija para el día 24 de este mes. FOTO: El Debate

Alrededor de 20 minutos después de haberse subido al transporte, el chofer tuvo que detener su trayecto, justo cuando circulaban por la carretera internacional sur, a la altura de una antigua embotelladora de refrescos.

Según información proporcionada por testigos, Juan Carlos N., el chofer de la unidad 15211, se percató a través del espejo de que la señora hacía muecas de dolor, las cuales fueron aumentando hasta que finalmente comenzó a gritar y casi al instante se escuchó llorar a la bebé.

Al ver lo que había pasado, Juan Carlos se comunicó a través de su teléfono celular con la Central de Emergencias y solicitó la ayuda de una ambulancia.

El conductor les ofreció a los pasajeros que siguieran su viaje en el siguiente camión de la misma ruta que pasara en ese momento, pero en un acto de solidaridad con las señoras, todos decidieron permanecer junto a ellas, esperando el auxilio.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar, y luego de una rápida revisión a la madre y a la hija, las trasladaron al hospital general Martiniano Carvajal.

Como si hubiera nacido en el hospital

A las 08:00 horas, Angélica y la bebé fueron ingresadas al nosocomio, donde se encargaron de darles las atenciones que se le brindan a todo recién nacido, como la limpieza de la criatura y la revisión de la temperatura corporal.

Juan Carlos, el conductor del camión donde nació la bebé. FOTO: El Debate

Desplazados

“Fue de pronto, ni me lo esperaba. Traía como cólicos, pero de pronto se me vinieron los dolores arriba del camión. Venía a que me revisaran, porque me habían dicho que nacía para el 24”, relató Angélica.

Originaria de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, Angélica y su esposo se mudaron junto a sus otros hijos, de 5 y 2 años, a este puerto desde hace cuatro meses en busca de oportunidades laborales para él.

Aunque no abundó en el tema de si habían sido desplazados por la violencia que hay en la sierra, la señora respondió con un tímido sí, ya que todas sus energías se encontraban enfocadas en estar con la bebé.

Angélica indicó que el nombre elegido para su hija es Milady Jocelyn, el cual no lleva consigo ningún significado especial, simplemente lo eligió porque le pareció bonito.

El director del nosocomio, Rodolfo Luis Osuna Flores, señaló que la mujer y su pequeña se encuentran bien de salud. El doctor resaltó que ya fueron valoradas por los especialistas y podrían ser dadas de alta de inmediato.

Osuna Flores, indicó que la madre estaba ya en al plazo para dar a luz, que la bebé no es prematura.