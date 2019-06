Se necesitan 60 camiones recolectores de basura

Mazatlán, Sinaloa.- El director de Servicios Públicos Municipales aseguró que con un total de 42 camiones recolectores de basura no se mantiene limpio el puerto mazatleco, ya que esto solo cubre el 90 por ciento de su totalidad.

Debido a estas complicaciones, la Dirección de Servicios Públicos redoblará trabajos para mantener limpia la ciudad al implementar una cuadrilla para cubrir la demanda de aseo, cumplir con la ciudadanía y mantener una buena imagen de Mazatlán para los turistas que visiten el puerto en esta temporada vacacional.

¿Cuál es el plan para mejorar el servicio público?

Vienen nueve camiones en camino y aún se necesitan nueve más para cubrir Mazatlán y zona rural.

Pese a que en próximos días el Ayuntamiento de Mazatlán recibirá los nuevos vehículos recolectores, Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos Municipales, asegura que faltarían más para cubrir al 100 por ciento la demanda de recolección, y así darle un mayor rendimiento a la colecta de desechos públicos de la ciudad.

“Son 120 rutas con tres turnos los que se cubren al día, y si un camión falla o simplemente se manda a mantenimiento rutinario, no es tan fácil cubrir la ruta a la que pertenece, debido a que las otras unidades se encuentran ocupadas realizando su trabajo en las rutas que les corresponde y no hay ninguna de reserva, ya que también se apoyan de los camiones de carga como los volteos”, explicó el funcionario público.

El exhorto

“Yo los exhorto a que si ven que el camión no pasó, levanten su basura y evitemos que los animales rompan las bolsas y se forme un caos con la basura. Y también los invito a que estando en la calle cuiden su basura, la depositen en un contenedor y no la tiren en las calles, recuerden que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, si no la que menos se ensucia”, concluyó González Olague.

Se espera que de llegar a tener los 60 camiones que se necesitan, el servicio público va mejorar al cubrir el 100 por ciento que se necesita para posicionar a Mazatlán en una de las ciudades más limpias de México, como ya lo están catalogadas Querétaro y Aguascalientes.