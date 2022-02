Se perdería todo lo invertido en el carnaval de Mazatlán si este no se concreta: Benítez Torres

Sinaloa.- En un escenario negativo, todo lo invertido en el carnaval podría perderse, reconoció el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, por lo que de ser así, no se dudaría en su cancelación.

El munícipe indicó que continúan a la espera del fallo que den las autoridades para determinar si se podrá realizar la máxima fiesta del puerto.

Aclaró que la celebración del Carnaval de Mazatlán no podría cambiar de fecha, pues los días en que se desarrollará han sido elegidos previamente por las autoridades eclesiásticas y religiosas, quienes determinan su tiempo.

También reconoció que no puede realizarse durante la Semana Santa, pues no pueden juntarse dos eventos. No descartó que la festividad pudiera cancelarse, siempre y cuando así sea la decisión de un panorama en el que definitivamente no se puede realizar la fiesta por segunda ocasión.

Benítez Torres aseguró que el gobernador Rubén Rocha Moya está consciente y quiere que se realice la celebración, sin embargo, no desea exponer a la población ante la contingencia sanitaria que hay.

El munícipe aseguró que para Mazatlán, el semáforo Covid-19 se mantenía hasta ayer en amarillo y que no descartaba su posible descenso a luz verde.