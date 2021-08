Se pierde señora en el caos de la vacunación Covid-19 en Mazatlán; su esposo la busca

Mazatlán.- La noche de este sábado, el señor Eliazar López buscaba a su esposa, María Elena Castellanos Espinoza, quien vino a vacunarse contra Covid-19 al módulo del Polideportivo de la UAS en Mazatlán. Pero al paso de las horas, don Eliazar ya no supo de ella.

La noche de este sábado él buscaba a gritos a la señora, entre la fila de la personas que pasarían la noche en avenida De los Deportes, en espera de ser vacunadas contra el Covid-19.

Esta pareja es vecina de calle Puerto Ángel, en la colonia Ampliación 20 de Noviembre.

"Desde las 10 de la mañana se vino a la vacuna, no sé de ella... Las estoy buscando como desde las 6 de la tarde, no llegó a la casa", narró don Eliazar, mientras sostenía su humilde bicicleta. Él tiene 59 años de edad, su esposa 54 años.

"Pedí ayuda al 911, me dijeron que no me podían ayudar..., Deben poner más módulos de vacunación, esto es un desorden, este gobierno es más de lo mismo", lamentó.

Así, intentando mantener la fe, don Eliazar retomó la búsqueda de su esposa, quien está enferma de los nervios, toma medicamento controlado, y que quién sabe dónde fue a parar, en medio del caos de la vacunación de este sábado, donde la fila era enorme, mucha gente se vio afectada por el sol, y los ánimos se caldearon en la entrada al Polideportivo, cuando les dijeron que ya paraba la vacunación.