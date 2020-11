Se quejan policías de El Rosario porque no se reflejan sus pagos de préstamos al Issste

El Rosario. Policías municipales, expresaron su preocupación a Debate, esto debido a que muchos pagaron sus deudas en el ISSSTE pero no no se les ve reflejado el pago.

Los uniformados quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que muchos adquirieron préstamos ante el ISSSTE el cual se los descontaban vía nómina, pero este no se ve reflejado en el ISSSTE.

"Muchos pedimos préstamos para remodelar vivienda, para pagar otros préstamos o para salir de gastos de alguna enfermedad y queremos pedir más pero no nos prestan que porque no hemos pagado".

Los inconformes califican de injusto que se les descontará el dinero pero no se vea reflejado, ya que hay compañeros que han tenido emergencias y quieren pedir pero no pueden porque les dicen que deben.

Expresaron también su preocupación debido a que queda poco de la administración de Manuel Antonio Pineda Domínguez, además de que les han dicho que tiene aspiraciones políticas para este 2021, por lo que pueda dejar antes la silla presidencial y se quede este problema.

El problema está en el ISSSTE.

El presidente municipal de Rosario Manuel Antonio Pineda Domínguez, comentó que el ayuntamiento de Rosario no le debe al ISSSTE y más bien lo anterior es un problema administrativo de esta institución debido a la carga de trabajo que tienen y ellos mismos alegan que no tienen el personal suficiente. Por lo anterior informó que el ISSSTE no ha podido descargar la información a las cuentas individuales de cada trabajador.

"Que no quiera el ISSSTE echarnos la bolita a nosotros porque nosotros tenemos toda la información en tesorería de todos los pesos y centavos que les hemos pagado"

Subrayó que el que no se les otorgue préstamos a los trabajadores no es por qué no se le haya pagado al ISSSTE sino más bien estos no han hecho bien su trabajo y de manera irresponsable no han actualizado las cuentas individuales y aparte el ISSSTE no tiene dinero, por lo que dijo, es más fácil echarle la culpa a los municipios.

El alcalde afirmó que el mismo ISSSTE está violando su propia ley, ya que en el artículo 25 dice que en ningún caso el instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones o servicios que está obligado a prestar, esto dijo, quiere decir que aunque se le debiese al ISSSTE no tiene porqué negarle los servicios a los trabajadores ya sea médicos o préstamos.

Pineda Domínguez informó que su administración ha reconocido la labor que realizan los policías y además de aumentos de aguinaldo de 45 a 60 días, aumento de sueldos y grados, también ha pagado la deuda millonaria que se venía arrastrando de ISSSTE y FOVISSSTE de otras administraciones. Además declaró se ha pagado el consumo actual, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus agentes y que también pudieran aspirar a una vivienda digna.

Asimismo comentó que cada que hay convocatoria de capacitación los Policías del municipio se van con gastos pagados algo que no pasa en otras partes.

Pineda Domínguez reiteró su compromiso en seguir trabajando por mejorar las condiciones laborales de los policías municipales e hizo un llamado a los directivos del ISSSTE para actualizar la información "el tema de los préstamos no es un tema de nosotros desde aquí desde El Rosario, hago un llamado a mi paisano y colega doctor Marcial Silva delegado del ISSSTE para que no quieran ellos culpar al municipio de algo que está en la cancha de ellos"