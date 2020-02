Se restablece el servicio de agua potable en Escuinapa

Escuinapa.- Se reanuda el servicio de agua potable en la cabecera municipal después que la autoridad pagó 533 mil pesos que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa adeudaba a la Comisión Federal de Electricidad.

Servicio repuesto

Emmett Soto Grave, presidente municipal, informó que el problema (corte de luz) se resolvió con recursos federales el viernes pasado.

Con ello se reanudó el servicio de energía eléctrica en Jumapae el sábado, y regresó el agua potable a la cabecera municipal.

“Afortunadamente ya hay agua. Conseguimos recursos federales. Esperemos que las cosas cambien en la Junta. Ya he pedido al gobernador (Quirino Ordaz) una mesa de trabajo donde estemos el gerente, la tesorera y el encargado de las finanzas de la Junta, incluso hasta un representante sindical, para buscar soluciones de fondo”, mencionó el alcalde.

Más deudas

Soto Grave expresó que se tiene que hacer un análisis a conciencia de Jumapae, porque las cosas no van bien. Han buscado conseguir los 40 millones de pesos de deuda; que se generó en un trayecto de 15 años.

“Me comprometí a cambiar el rumbo de esta paramunicipal, y lo han prometido otros gobiernos y no han podido, ¡ahora lo entiendo!, porque veo el endeudamiento que existe. Se han dedicado a endeudarla y solo darle paliativos, sin buscarle una solución definitiva, y no podemos seguir así, porque ya Jumapae no aguanta más, son más de 40 millones de pesos de deuda, por ello se requiere de un análisis profundo y soluciones definitivas que permitan hacer funcional a esta paramunicipal”, señaló Soto Grave.

Hizo hincapié en que la Junta Municipal prácticamente está quebrada, no hay recursos. Lo que se recaudado es solo para pagar sueldos y para intentar solventar los gastos de operación.

“Ya se ha hecho la solicitud ante el Gobierno del Estado, con varios diputados, para realizar las mesas de trabajo y que se apliquen las auditorías”, dijo.