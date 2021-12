Se reúne el gobernador de los Clubes de Leones de Sinaloa y BCS con alcalde de San Ignacio

San Ignacio, Sinaloa.- El día de ayer, el alcalde de San Ignacio, Octavio Bastidas Manjarrez, sostuvo una interesante reunión con el gobernador de los Clubes de Leones del distrito B9 que comprende los estados de Sinaloa y Baja California Sur, para tocar asuntos importantes para el municipio.

Indicó que su función como gobernador es administrativo, que es buscar en dónde no haya Clubes, para estar y poder ver y apoyar las necesidades de los municipios.

Indicó que en Culiacán existen tres Clubes, pero no se dan a basto para ayudar a otra municipios, por lo que es más fácil para ellos, crear uno y poder enseñarle a la gente cómo trabajar y cómo poder mitigar los problemas sociales pero sobre todo cómo colaborar con los gobiernos municipal, estatal y federal, para crear un mejor entorno.

Indicó que los temas que tienen son a nivel internacional. , y que se busca poder aterrizar en San Ignacio beneficios, añadiendo que cuentan con campañas de médicos especialistas para tratar personas con problemas de diabetes, de la vista, cáncer en niños y mujeres, etcétera.

Manifestó que si no hay una base en el municipio, para poder detectar todos estos problemas que existen, no pueden ayudar, y fue muy claro en decir que no vienen a pedir, sino a sumar "queremos ayudar al municipio a aligerar su carga de trabajo, somos humanos y queremos que San Ignacio sea un municipio atendido" concluyó.

Leer más: Regidores de San Ignacio avalan el Presupuesto de Egresos 2022

Por su parte el edil, agradeció dicha visita y la propuesta y que hayan Sido tomados en cuenta, ya que señaló que su municipio es uno de los más marginados del municipio, y que todas las ayudas que puedan tener de parte de ellos, será de mucho beneficio para las familias.