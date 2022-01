Se saturan solicitudes para el programa Peso a Peso en la zona rural de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Cientos de personas en la zona rural se registraron para el programa Peso a Peso que arrancó con 250 solicitudes, informó el director de Desarrollo y Bienestar Social en Mazatlán, Tonatiú Guerra Martínez.

Ladrillos, cemento y mortero son de los materiales más solicitados, seguidos de los electrodomésticos.

“En el primer corte tuvimos alrededor de 250 solicitudes, 150 en El Quelite y 100 en Villa Unión. Seguimos registrando en esas mismas comunidades”, expresó Guerra Martínez.

Este viernes se realizará el levantamiento en La Noria y en El Habal.

El funcionario aseveró que en comparación con otros años, el “Peso a Peso” inició primero en la zona rural, por ser de mayor vulnerabilidad. Posteriormente se realizará en la ciudad.

Además del levantamiento, la Dirección de Bienestar acude a verificar la existencia de los domicilios.

¿Cuáles son los requisitos para el programa Peso a Peso?

Los requisitos para acceder al programa son: credencial de elector, comprobante de domicilio, CURP y la validez de la propiedad donde se habita. “Cuando nosotros vemos que no da la propiedad, cuando no se tiene certeza jurídica, le pedimos documentación que realmente valide que vive en ese lugar. Se trata de apoyar a las familias que tienen viviendo en su domicilio 20 o 30 años y que no tienen ningún beneficio”, dijo el funcionario municipal.

En el programa se pueden adquirir lavadoras, estufas, bases para cama, colchones, abanicos, licuadoras, aires acondicionados, refrigeradores, sartenes, cemento, mortero, blocks y tinacos.

Los precios varían según la calidad de los productos. Hay lavadoras hasta de mil 849 pesos y también de más de 4 mil. Aires de 2 mil, 4 mil y hasta más de 6 mil pesos.

Tinacos de 974 pesos y hasta más de 3 mil pesos, de acuerdo con su capacidad de almacenamiento.

Según el municipio, el apoyo no aplica para invasiones. No es necesario que los documentos estén a nombre del interesado, solo deben de coincidir. En caso de que el ciudadano rente, se solicitará un comprobante.