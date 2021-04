Se terminan vacunas contra Covid-19 para adultos mayores en Mazatlán

Sinaloa.- Pese a que en 3 días se terminaron las 24 mil 400 dosis contra el Covid-19 en adultos mayores de 70 años, la gente no dejó de ir a los puntos que sirvieron como módulos de vacunación en Mazatlán, Sinaloa.

Así paso con el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde personas de la tercera edad estuvieron yendo en el transcurso del día, pues creían que la vacunación continuaba.

Por la mañana, policías de tránsito abordaron a un grupo de adultos mayores en la entrada del edificio de la UAS, a los cuales informaron que la aplicación de vacunas se había suspendido al terminarse las dosis un día antes.

Eloy Ruiz Gastélum, Director de Protección Civil Municipal, comentó que el próximo domingo llegará al estado un nuevo cargamento de vacunas y será el martes cuando comiencen a aplicarse.

Dijo desconocer el número de módulos que entraran en funciones para el nuevo suministro de vacunas contra el coronavirus en el municipio, lo cual organiza el gobierno federal.

Aún no sabemos cuántos van hacer, aún el Gobierno Federal no define cuáles van hacer, por lo que no se sabe hasta el momento que número de módulos serán los que abrirán para la vacunación, ya que podría ser los mismos ocho o abren otros".