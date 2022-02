Secretaría de Salud de Sinaloa desconocía aforos permitidos para el Carnaval de Mazatlán 

Sinaloa.- Tras la aprobación del Carnaval de Mazatlán, el secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dijo desconocer los números de las afluencias permitidas que anunciaron para las festividades.

Señaló que el Gobierno de Sinaloa tomó esta decisión acorde al semáforo epidemiológico pero la secretaria de salud no esta entera ni recomendó números permitidos en los eventos.

“Eso yo no lo conozco en absoluto yo todavía no conozco los aforos en ese Tweet que se lanzó de repente era algo que yo no conocía eso seguramente es algo que tomaron de allá del municipio pero nosotros tenemos que hacer un estudio”.

El titular de la Salud señaló que desconoce la magnitud de los lugares en los que se celebrara el carnaval por lo que se debe de realizar un estudio para poder decir si son correctos los aforos que se mencionaron.

Reiteró que es responsabilidad de cada persona asistir o no a las celebridades del carnaval ya que a pesar de que las autoridades lo aprobaron el riesgo de contagio a Covid-19 es alto. Por lo que aseguró que trabajaran que se respeten las medidas sanitarias durante esos días de carnaval.