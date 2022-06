Secretaria de turismo asegura prontas respuesta acerca del grupo armado que interceptó a reporteros

“En el pasado ya había sucedido, yo no sé por qué los medios no han tenido tanta viveza para dar a conocer esto; porque a lo mejor si se hubiera dado a conocer antes, se podrían haber implementado medidas para que hoy se tuvieran mejores resultados”, manifestó Rocha Moya.

El pasado 29 de mayo se le cuestionó al mandatario federal al respecto, en su visita a la presa Picachos: “Hay en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, personas que están pensando que se debe cuidar la región, que no lleven armas, y a veces hay confusiones”. También descartó que la existencia de esos individuos no es un reflejo de que grupos delictivos estén tomando territorios de Sinaloa.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.