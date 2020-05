Secretario de Educación de Sinaloa da positivo a prueba COVID-19

Sinaloa.- Bajo vigilancia médica y atentos ante cualquier síntoma de coronavirus, permanecerán el presidente municipal, Emmett Soto Grave; el director del Hospital General, Wilfrido Alonso Delgado Pardo, y el rector de Utesc, Julio César Ramos Robledo, luego de la visita que el viernes pasado realizó el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López, mismo que ayer dio positivo a la prueba de coronavirus.

Emmett Soto Grave dijo que afortunadamente el secretario de Educación en su visita a Escuinapa portaba un cubrebocas N95, que minimiza el riesgo, y todos los que estuvieron en el evento traían cubrebocas.

“De mi parte, yo no lo saludé de mano, usé gel antibacterial y al llegar a mi casa me lavé las manos. Esperemos que no pase a mayores”, expresó el mandatario municipal en entrevista.

En este momento yo me siento bien, voy a permanecer como todos los que estuvimos ahí, bajo vigilancia médica, y ante cualquier síntoma me haré la prueba, pero ahorita de momento no, señaló.

Delgado Pardo dijo que de momento no se pueden realizar la prueba de COVID-19 a las personas que estuvieron cercanas al secretario, pero que se debe permanecer alerta y ante cualquier síntoma solicitar el apoyo para efectuar la prueba y mantenerse en aislamiento.

“De momento yo no me haré el examen de COVID-19, porque se realizaron todos los lineamientos de prevención durante el evento, pero si llego a presentar algún síntoma, de inmediato me haré la prueba y de manera inmediata me aislaré”, explicó el director del Hospital General.

