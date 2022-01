Secretario de Salud vista el sur de Sinaloa en busca de mejorar servicios

Escuinapa, Sinaloa.- Héctor Melesio Cuen Ojeda, secretario de Salud visitó el municipio de Escuinapa, Sinaloa, para recorrer las instalaciones de salud y hacer los levantamiento de las carencias que se tienen, en busca de mejorar los servicios de salud que se brinda a la población.

"Estoy visitando todas las jurisdicciones hay seis de Sinaloa, ya visité tres, que son la de Ahome, Mazatlán y Escuinapa, de lo que se trata es que cada jefe jurisdiccional nos dé un diagnóstico certero de lo que encontraron, para tomar medidas, con el único objetivo de mejorar la calidad de los servicios de salud en el estado", expresó Cuen Ojeda.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria Número 6 cuenta con buenas instalaciones, el problema son laborales con el personal, situación que han retomado para darle solución.

"Lo que hemos encontrado es de manera general es que en muchos lugares deja mucho que desear la infraestructura, principalmente en los centros de salud y en algunos hospitales integrales como el de El Carrito que funciona prácticamente como centro de salud, la idea es aprovechar dentro de lo posible lo que se tiene en recursos humanos y en infraestructura con la finalidad de brindar servicios de salud, porque debemos reconocer que Covid-19 nos nos desnudo en el sentido que nosotros teníamos en índices de letalidad mucho que la media a nivel nacional y eso se debe a los problemas en los servicios de salud", expresó el secretario de Salud.

Dijo que tiene experiencia de 43 años en el sector salud y conoce perfectamente las enfermedades infecciosas y no infecciosas, por lo que se trabaja para que muera el menor índice de personas en Sinaloa, con la presencia de la pandemia de Covid-19.

Se requiere personal especializado en hospital general de Escuinapa

En el recorrido realizado por el secretario de Salud en las instalaciones del hospital general de Escuinapa una de las principales demandas hechas fue la carencia que se tiene en personal especializado, como lo es el área de ginecología, anestesiólogo, oftalmología, y traumatólogo.

"Yo tengo una estrecha comunicación con el doctor Daniel Uribe su director, él ya está haciendo las gestiones para ello, no merece tener el nombre de hospital general si no tiene todas esas especialidades, nosotros queremos ser congruentes, no queremos engañar a la gente, porque no se puede decir que se brinda un servicio de segundo nivel, si no tiene las diferentes especialidades médicas. La instrucción del nuestro gobernador es atender de fondo este problema porque quiere invertirle al área de la salud, pero quiere diagnóstico certeros, no quiere andar improvisando, no quiere hacer remiendos, no quiere vivir en la urgencia y la única manera de hacer esto es trabajar en equipo, por ello estoy hoy aquí, visitando las unidades de salud", indicó

Indicó que la solución llevará tiempo, incluso también se atenderán los problemas laborales que se tienen al interior del hospital general de Escuinapa.

Secretario de Salud vista el sur de Sinaloa para mejorar servicios | Foto: María Ibarra/ Debate

Regresan a clases solo planteles que tengan condiciones

En su visita a Escuinapa el secretario de Salud informó que el próximo lunes se contempla retomar el inicio de clases presenciales en Sinaloa.

"Elaboramos un documento desde el jueves, de manera coordinada con la secretaria de Educación, Graciela Domínguez en donde le entregamos un diagnóstico donde se recomienda que únicamente regresen a clases las escuelas que ofrezcan a sus alumnos buenas condiciones", expresó.

Señaló que se tiene un buen avance al dar cobertura total con la vacunación a los docentes, se están rompiendo cadenas de contagios, generando otro panorama para el sector educativo.

"Con el apoyo de Coepris vamos a estar monitoreando el aire, porque el virus de Covid-19 actualmente permanece en el aire y se acaba de adquirir tecnología que permitirá medir el dióxido de carbono porque es muy importante la ventilación de las aulas", indicó.

Vacunación para menores de 13 años próximamente

El secretario de salud informó que se encuentran a la espera de que haya disponibilidad de vacunas para dar inicio con la vacunación a menores de 13 años.

Mencionó que en Sinaloa se tiene un avance de vacunación en menores de 14 años un 50 por ciento.

"El mayor índice de gente no vacunada tiene que ver con menores de edad, de cero año a 14 años hay cerca de 750 mil sinaloenses, y en este momento la gente que no se a vacunada en Sinaloa son 850 mil, quiere decir que casi todos son menores de edad, sin embargo nosotros recibimos lineamientos de la federación, y estamos esperando que nos den la indicación para vacunar a niños de 12 y 13 años", puntualizó.

Añadió que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador ya informó en una de sus mañaneras que pronto se verá la vacunación de menores de 5 a 11 años, porque aún falta la aprobación de Coepris de la vacuna Pfizer pediátrica, ya que no es la misma que se aplica en la actualidad, ya que será una tercera parte de la dosis.