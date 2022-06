Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán reconoce que hay denuncias en su contra

Mazatlán, Sinaloa.- Por lo menos 3 denuncias en su contra, aseguró tener el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Edgar González Zataráin, tras el cese que le han pedido al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, por que deje el cargo de servidor público.

Dijo que las quejas a su persona son en virtud a que está haciendo bien las cosas, las cuales están relacionadas con el caso Nafta y la mala defensa que anteriormente realizaba el área jurídica del Ayuntamiento.

"No es específicamente por filtrar información, sino por no permitir obviamente de la defensa del jurídico, por no permitir los oficios que se venían dando, pero específicamente eso no es nuevo".

Reconoció que la petición se le ha hecho al alcalde muy constantemente y ahora está a la espera que le notifiquen las denuncias en su contra para poder proceder.

González Zataráin, señaló que no se quedará con los brazos cruzados, por lo que se defenderá y atenderá cada una de las denuncias en su contra, además que enfrentará una campaña negra, que será implementada solo por hacer bien su trabajo al interior de la Comuna.