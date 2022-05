Secretario del ayuntamiento de Mazatlán descarta violencia de género

Mazatlán, Sinaloa.- El secretario del ayuntamiento Edgar González Zataráin descartó violencia de género en el caso de la destitución de Gabriela Peña Chico.

"Lo que tiene que ver con el ayuntamiento no existe tal cosa. Ya en lo personal ellos como pareja yo soy muy respetuoso de lo que en el pasado o en el presente o lo que tengan ellos en particular. De manera institucional no hay nada de eso", expresó González Zataráin.

El funcionario detalló que se ha dado seguimiento al caso pero Gabriela Peña no era funcionaria, tenía un cargo honorífico. No hay una agresión a su persona de parte del municipio, según Edgar González.

Desde el pasado 20 de mayo la ex presidenta del DIF Gabriela Peña Chico recibió la carta donde le anunciaban su destitución.

En el comunicado que mandó el ayuntamiento a los medios de comunicación resaltaba que a más de un año de terminar la relación de pareja Gabriela Peña Chico deja el cargo honorífico al frente de DIF Mazatlán.

Gabriela Peña dijo que recibió un escrito por parte del alcalde donde se le notificó su destitución.

Además aseguró que es una mujer que busca el respeto y la igualdad.