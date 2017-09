Sector comercio pide regular informalidad durante convenio

Mazatlán, Sin.- La Procuraduría Federal del Consumidor, el Servicio de Administración Tributariay la Cámara de Comercio en Mazatlán firmaron un convenio de colaboración a fin de trabajar a favor de la regularización de comercios y de actualizarse a la hora de emitir una factura.

Competencia informal

Guillermo Romero Rodríguez, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Sinaloa, expuso que en la entidad, la tasa de informalidad es del 51.6%, lo cual representa cerca de 695 mil personas que trabajan en la informalidad. Esto representa una afectación para aquellos que pagan impuestos.

“Nos gustaría saber qué acciones se pueden tomar para reducir el índice de informalidad. Cada día esto crece porque las autoridades hablan de que a ellos no les compete”, comentó.

Sector comercio pide regular informalidad. FOTO: El Debate

Ante esto, el delegado de la Profeco, Pedro Morales, expuso que la Procuraduría no puede atacar el comercio informal, ya que le compete al municipio, no obstante, se comprometió a vigilar que en los días festivos no operen personas sin permiso.

En cuanto al convenio, informó que la invitación para los agremiados de Canaco fue a que se regularicen teniendo a la vista los precios de los productos que ofrecen.

“Cerrar un convenio no significa que no vamos a revisarlos, es en el sentido de que tengan los permisos a la vista; tener en claro los contratos en los talleres automotrices, por ejemplo.”

Facturación

El administrador del SAT, Jaime Eduardo Méndez, informó que a partir del 1 de diciembre, la factura electrónica tendrá la nueva versión 3.3, que traerá beneficios para los contribuyentes, como el usar algunos complementos para la recepción de pagos para quienes venden en parcialidades, algunos mecanismos de seguridad y se cometan menos errores al generar una factura.

Inspección

Profeco asegura que aunque haya convenio, se seguirá vigilando que los comercios no laboren en la ilegalidad.

Regularizarse

El Sistema de Administración Tributaria este año contará con una nueva versión para facturar, por lo que llama a los comerciantes a actualizarse antes de que entre en vigor.

Para entender... Comercios se ven afectados

Por parte del Sistema de Administración Tributaria bajo el régimen de incorporación fiscal que son los contribuyentes de menor capacidad administrativa, se les invitó a darse de alta en alguna agrupación y conocer los beneficios de incorporarse a la formalidad.

Los comerciantes han denunciado las afectaciones que como sector tienen en cada periodo vacacional ya que no repuntan las ventas como esperan debido a la competencia.