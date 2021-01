Sector ganadero de Sinaloa golpeado por Covid-19; han muerto muchos de sus agremiados

Escuinapa.- Los ganaderos en Sinaloa han sido duramente golpeados por la pandemia de Covid-19 al registrarse la muerte de muchos de sus agremiados en las diferentes asociaciones de ganaderos en el estado, informó Francisco Salcido Rivera, el líder de los ganaderos en Escuinapa.

Comentó que el sector se ha visto muy afectado desde el inicio de la emergencia sanitaria de Covid-19, ya que muchos de los agremiados a las diferente asociaciones han muerto, por lo que se ha decidido no realizar el proceso de elección para renovar a los directivos de la Asociación Ganadera de Escuinapa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“En lo personal no sé si me vaya a quedar al frente de la ganadera, porque ya cumplí mi ciclo, el presidente de la Unión me dice que me quede, que no hay nada que hacer en estos momentos, no hay apoyos ni nada y que le diga al ganadero que quiera andar haciendo grilla que se espere para otro tiempo porque ahorita con la pandemia de Covid-19 no hay nada que hacer”, dijo Salcido Rivera.

Mencionó que el interés del porqué no se quiere realizar los procesos de renovación de directivos en las asociaciones ganaderas locales es porque no se quiere que haya conglomeración de personas, ya que se tiene el registro de la muerte de muchos ganaderos en Escuinapa y a nivel estatal.

“Se ha muerto mucho ganadero, no solo en Escuinapa y El Rosario, el presidente de la Unión es el más preocupado ya que para la zona norte es en donde se han muerto muchísimos ganaderos a consecuencia de Covid-19 y no los quiere exponer a realizar eventos masivos como lo son los proceso de elección para renovar a sus dirigentes”, expresó.

Salcido Rivera explicó que los proceso de elección tendría que efectuarse un mes antes de que se cumplan los dos años de la actual administración, por lo que las convocatorias tendrían que efectuarse a inicios de enero, ya que su administración cumple su periodo en febrero.