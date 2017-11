Secuestrados escapan de sus captores, traían un fusil

Mazatlán, Sinaloa.- En un recorrido de vigilancia de elementos preventivos lograron ubicar y poner a salvo a dos personas, quienes dijeron haber estado privadas de su libertad.

SE LOS TOPAN DE FRENTE

De acuerdo con datos de las autoridades, el miércoles por la noche un grupo de agentes preventivos asignado al operativo especial de seguridad, circulaba por la avenida Dorado oriente, frente a la entrada del Hospital Militar de Especialidades que se ubica en la colonia Rincón de Urías. Estos fueron abordados por tres personas que viajaban a bordo de una camioneta estaquitas color rojo con redilas blancas; dos de sus tripulantes les pedían ayuda a gritos y que detuvieran la marcha.

Luego de detenerse les pidieron apoyo debido a que dijeron los habían privado de su libertad, pero lograron escapar.

Los sujetos tenían sus manos amarradas con una cadena metálica con candado y uno de ellos llevaba un arma de fuego larga tipo fusil y tres cargadores totalmente abastecidos con cartuchos útiles, la cual entregó a los preventivos.

Luego de que se pusieran a salvo, el conductor de la camioneta se retiró del lugar. Tras corroborar los hechos y poner a salvo a las personas, los agentes les retiraron los candados, y junto con las armas de fuego y los cartuchos fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Arma que fue decomisada.

CUENTAN SU PRIVACIÓN

Los rescatados narraron que el pasado lunes 30 de octubre del 2017, se encontraban en el estacionamiento de una plaza ubicada en Luis Donaldo Colosio, en el fraccionamiento Melina, cuando sorpresivamente fueron interceptados por varias personas que portaban armas largas e iban a bordo de un auto color blanco y una camioneta azul, quienes les dijeron:

“No la hagan de pe***, los vamos a trozar”, y fueron subidos a distintos vehículos y llevados a un domicilio tras quitarles sus pertenencias.

Después de que los movieron de dos domicilios, el miércoles uno de ellos aprovechó el descuido de sus captores tomando el fusil y dos cargadores. Fue junto con el otro privado de la libertad que se dirigieron a la puerta de la casa y le apuntaron a la persona que cuidaba el acceso, quien corrió al verse superado.

Fue en ese momento que los privados de su libertad salieron de la casa y pidieron ayuda al conductor de una camioneta para que los llevara a un lugar cercano.

Después fueron trasladados a las instalaciones del Hospital Militar en donde se encontraron con los agentes municipales.

OTRA NOTICIA

“Pero eso no es lo peor, sino que también me amenazan"

Abusos de autoridad, agresión física y verbal, así como amenazas, denuncian habitantes de la colonia Dorados de Villa, que es lo que han recibido por parte de los agentes de la Policía Municipal, principalmente de los elementos de la patrulla 3716.

Juana Osuna dijo que ella desconoce en qué trabaje su hijo, pues desde hace tiempo no vive con ella. “Si mi hijo anda mal, pues que lo metan a la cárcel, yo no estoy en contra de eso, al contrario”, comentó la señora.

Pero en lo que no está de acuerdo es que los agentes lleguen y, sin previo aviso, se metan a su domicilio para buscar a su hijo, pues según ellos, ella es quien lo tiene escondido.

“Pero eso no es lo peor, sino que también me amenazan, que en cualquier momento me lo van a dejar en la banqueta en una bolsa negra por ratero”, aseguró la señora.

La señora Amalia, hija de Juana, comentó que no se le hace justo que los policías hagan este tipo de acciones, pues su madre está enferma de diabetes y cada vez que ellos la amenazan la señora se pone mal. Agregando que no solo se han metido al domicilio sin permiso, sino que también en repetidas ocasiones los policías le dicen a la señora:

“Cómo quisiera comerme una ratita”, haciendo alusión a su hermano, el Pelón.

Amalia dijo que ella se había comunicado con esta casa editorial para hacer esta denuncia ciudadana, ya que considera necesario que el alcalde municipal, Fernando Pucheta, se entere del tipo de elementos que vigilan el puerto.

Acusan a municipales de abuso de autoridad. EL DEBATE

“Lejos de sentirnos seguros, nos sentimos temerosos, pues ni a la banqueta pueden salir mis hijos, porque un día uno de ellos iba llegando y se paró ahí afuera, justo en el momento que los policías iban pasando, y sin ningún motivo se lo llevaron detenido”.

Las afectadas también comentaron que todos los integrantes de la familia son amedrentados para sacarles cualquier tipo de información que los ayude a localizar al Pelón. Que incluso un día también se llevaron a Joaquín, un integrante más de su familia, para golpearlo, pero que el abuso fue mayor, pues el señor no se encuentra con buen estado mental.

Tras ser cuestionada si ya habían hecho alguna denuncia, ambas mujeres dijeron que no, pues no creían que les hicieran caso.

Las féminas no solo aprovecharon para hacer las denuncias de los abusos de los policías, sino que también aseguraron que los agentes se ponen a consumir bebidas alcohólicas en horario de trabajo; pero, esto no es exclusivo de los que patrullan en la unidad 3716, esta actividad la hacen todos los agentes que resguardan ese sector.