Sedena busca hombres y mujeres para la Guardia Nacional

Mazatlán.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Tercera Región Militar convoca a jóvenes mujeres y hombres a ingresar a lo a Guardia Nacional.

Para servir a la Nación con legalidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, honradez y respecto irrestricto a los Derechos Humanos mediante un proceso de reclutamiento.

Requisitos

Los requisitos para los interesados: Ser mexicano por nacimiento, solteros, no vivir en concubinato, tener 18 años y máximo 30.

Asimismo estatura mínima para hombres 1.63 metros y 1.53 metros para mujeres, no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas, carta de no antecedentes penales, no presentar perforaciones, a excepción de las horadaciones lobulares permitidas en las mujeres.

Elementos de la Guardia Nacional. Foto: Reforma

¿Qué deben de hacer los interesados?

Los interesados deberán acudir al campo militar ubicado en la Gabriel Leyva, Colonia loma Atravesada de 8:00 a 11:30 horas viernes y los fines de semana.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de esta forma realiza el reclutamiento y capacitación de los recursos humanos que de forma voluntaria desean ingresar a este nuevo cuerpo de seguridad contribuyendo con los proyectos de gobierno para garantizar la paz y seguridad de los mexicanos.