“Seguiré luchando por los derechos de la comunidad”: Victoria Ibarra, activista en Mazatlán

Sinaloa.- Desde hace más de 9 años, Victoria Ibarra Rojas ha sido activista de la comunidad LGBTTTIQ, miembro del colectivo Sinaloa diverso y una de las personas que han luchado por la igualdad en la diversidad de Mazatlán y el sur del estado.

Retos personales

Además de su activismo de luchar por los derechos del sector, tenía un reto personal: el que se autorizara el matrimonio igualitario en Sinaloa.

Victoria se graduó de la carrera Ciencias de la comunicación, pero para entender los procesos legales del matrimonio igualitario decidió estudiar una licenciatura en Derecho. Sin embargo no lo logró para ella, pues tuvo que casarse en los límites de Nayarit y Sinaloa por cuestiones legales.

Tras una relación de 12 años con su pareja, ambas se casaron frente a la playa, cerca de Teacapán, hace dos años.

“Desafortunadamente yo no lo logré, me tuve que casar en el estado de Nayarit, lo hice en la frontera de Nayarit con Sinaloa, fue mi último acto de rebeldía el decirle al Gobierno del Estado (en ese momento era Quirino Ordaz Coppel): ‘no me voy a casar donde tú quieres, me voy a casar en un metro de la línea donde sí valen mis derechos’”, expresó Virginia Ibarra.

Gracias a su activismo, Vicky como la llaman sus amistades, se ha percatado de las necesidades que tienen todas las personas de la diversidad de género.

Dentro de su trayectoria ha realizado talleres en varias escuelas secundarias y preparatorias, con el fin de concientizar a jóvenes y padres de familia.

La discriminación

Ibarra Rojas dijo que existe un mayor grado de vulnerabilidad y discriminación a las mujeres transgénero.

Buscarán la manera de promover políticas públicas para que se respeten sus derechos, también para la inclusión laboral y que tengan una identidad real, no una que esté ligada a su sexo de nacimiento.

En tiempos de pandemia, el colectivo de Sinaloa diverso repartió despensas para las mujeres trans que se dedican al espectáculo y por más de un año dejaron de laborar a causa de la emergencia sanitaria.

Lamentó que en Mazatlán existan casos de mujeres trans a las que su propia familia les dio la espalda y se cobijan entre ellas.

“Las experiencias más fuertes dentro de la comunidad es ver la situación de las mujeres trans, es lo que más me ha marcado, ver como resisten al rechazo de su familia, luego de la sociedad. Son muy trabajadoras pero nadie quiere darles la oportunidad por su aspecto, entones tienen que requerir al sexo servicio o a otro tipo de trabajo que no son bien remunerados y aparte ponen en riesgo su integridad física”, lamentó Vicky Ibarra.

Falta de empatía

Reconoció que falta empatía por el mismo sistema. Explicó que necesitan un tratamiento hormonal para cambiar su cuerpo, muchos no tienen el acceso económico a un sistema de salud privado, y dentro del público no tiene dentro de sus lineamientos, el acceso a la salud de las personas trans, es por eso que el tiempo de vida de un trans es corto.

Detalló que no llegan a más de los 50 años estadísticamente en México, pues al medicarse con hormonas se dañan los riñones y vienen las fallas renales, debido a que el sistema de salud no las atiende, aunque este es un derecho universal.

Los logros

El logro más significativo para la activista, ha sido la aprobación al matrimonio igualitario en Sinaloa.

Esto fue un gran avance y fue gracias al trabajo de la población LGBT, además de los legisladores y parte de la sociedad, pues aunque no forman parte de la comunidad apoyaron.

Espera que el mencionado logro sea la puerta para que las demás peticiones e iniciativas sean una realidad. El 15 de junio de 2021 el congreso aprobó el matrimonio igualitario.