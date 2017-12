Seguridad Pública iniciará el operativo Gudalupe-Reyes

Mazatlán, Sinaloa.- Con el objetivo claro de brindar seguridad a los ciudadanos durante las fiestas decembrinas, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán iniciará el operativo especial “Guadalupe Reyes” a partir de las 07:00 horas del 11 de diciembre y hasta el 7 de enero de 2018, y así tener un festividad en sana convivencia. También se cuenta con el apoyo del Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Procuraduría General de la República, Policía Federal Ministerial, Fiscalía General del Estado y Policía Investigadora, que aplicarán el Plan Guadalupe-Reyes enlazados en todo momento a través del Sistema C-4.

Para este diciembre, los mandos de la SSPM modificaron los protocolos de seguridad y prevención con la prioridad de vigilar los comercios en la zona centro y otros que se ubican en distintas colonias de la ciudad. Con la presencia de los efectivos a pie, en bicicleta o en motopatrulla, amas de casa, comerciantes y toda la ciudadanía cuentan con la cercanía de la Policía Municipal para reportar o denunciar de manera oportuna cualquier tipo de incidente o sospecha de la posible comisión de un delito.

TOME PRECAUCIONES

Antes de salir casa, saque de su cartera o billetera los objetos de valor. Permanezca atento al caminar, si alguien lo sigue, marque el 911 o busque a un policía. No descuide su bolso, trate de tenerlo adelante y lo más cerca de usted. No ponga su celular a la vista de todos. No cuente dinero en la calle.

CENTROS COMERCIALES

Estos lugares son los preferidos por los antisociales y por ello debe seguir estas reglas básicas: Al realizar compras evite llevar niños.

Si es absolutamente necesario, vaya acompañada de otro adulto que ayude a cuidarlos. No saque grandes fajos de efectivo frente a todos, ni cuente delante de ellos.

Antes de salir de casa haga grupos de 20, 50 o 100 pesos para que le sea más fácil al momento de pagar.

Mientras se prueba ropa o zapatos no descuide su cartera y paquetes. Al pagar, no pierda de vista su tarjeta de débito o crédito.

Si sospecha que lo observan o siguen persistentemente, ingrese a algún local donde haya poca gente, y si el riesgo continúa, comuníquese de inmediato con la Policía Municipal al 986-81-26 o al 911.

SI SALE EN VEHÍCULO

A la par con la vigilancia preventiva también se mejoró el operativo de la Policía de Tránsito para dar fluidez y destrabar el tráfico vehicular en las zonas comerciales.

Para esto, la participación ciudadana también es primordial, pues debe respetar las normas y reglas de tránsito. Algunas recomendaciones son no estacionarse en lugar prohibido, respetar los semáforos y señales de tránsito, ceder el paso a peatones y no estacionarse en doble fila para evitar el congestionamiento vial.

BARES

Evite lugares alejados de la ciudad.

Prefiera reuniones en locales conocidos y de buen prestigio.

No platique detalles de su vida privada a una persona que acaba de conocer.

No acepte tragos de desconocidos.

No lleve grandes sumas de dinero en su bolso o muchas tarjetas de crédito.

Evite portar joyas de gran valor.

Acuda en compañía de alguien conocido.

TRANSPORTE PÚBLICO

Al abordar taxis o camiones observe las características del chofer, como el corte de cabello, color de piel, ojos, tatuajes, así como el número del vehículo. Establezca su ruta, no se deje llevar por la que quiera el taxista.

Avísele a un familiar cuando aborde el vehículo, dele placa y tiempo estimado de llegada.

Recuerde que Policía Municipal realiza constantes operativos en toda la ciudad, cerca de donde se encuentra, y que en caso de alguna emergencia, puede llamar al 911 para recibir ayuda inmediata.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso de servir y proteger al ciudadano y los exhorta a que continúen reportando casos que pongan en riesgo su entorno social al 911 o al 986-81-26.