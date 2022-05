Semujeres abre las puertas a Gabriela Peña si es que quiere denunciar violencia política

Mazatlán, Sinaloa.- La Secretaría de las Mujeres (Semujeres) abre las puertas a la expresidenta del DIF Gabriela Peña Chico. La coordinadora de Semujeres en el sur del estado, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, reveló en exclusiva para este medio que ya tuvo comunicación con Gabriela Peña.

Atenciones

Bojórquez Mascareño mencionó que se brinda el apoyo a todas las mujeres que hayan sufrido de violencia o sean revictimizadas.

La funcionaria estatal reconoció que a este caso sí se le atribuye violencia de género.

“Violencia de género sí es. Ella encaminará con sus abogados para hacer la demanda correspondiente; nosotros ya nos pusimos a la orden, ya le hablamos, le dijimos que en el momento que ella lo decida, la Secretaría de la Mujer estamos para apoyarla”, expresó Bojórquez.

La coordinadora aseveró que hasta ayer no había ninguna denuncia al respecto. Recordó que durante su función como síndica procuradora en la pasada administración del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, fue violentada.

Interpuso las demandas directamente porque en ese entonces no había secretaría de las mujeres.

“Lo hice porque me estaban obstruyendo en la función que desempeñé. Fui electa constitucionalmente. Pude hacerlo (demandar) por violencia política en razón de género. Ella buscará las vertientes para hacer la demanda si así lo decide. Si subrayamos y vemos, son varias aseveraciones que es violencia. Gabriela tiene la decisión y tiene en la mano lo que la puede defender. Nosotros la respaldaríamos, como a cualquier mujer que venga”, sostuvo la también exfuncionaria municipal.

Según Elsa Bojórquez, su dependencia inició apenas en el pasado mes de marzo y ya se han atendido 10 casos.

Violencia de género

La presidenta del Colegio de Abogados Genaro Estrada, Adriana Morales Acuña, explicó que la violencia de género se refiere a todos aquellos actos u omisiones que atenten contra una persona con razón de su genero.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala seis tipos: la violencia sicológica, violencia física, violencia patrimonial, económica, violencia sexual y cualquier otra forma de lesión que daña la integridad y la libertad de todas las féminas.

Te recomendamos leer:

La abogada opinó sobre el caso de Gabriela Peña Chico.

“Tocaban un tema de violencia política en razón de género. Nosotros, hay que tener en cuenta que este es un tipo de violencia que afecta el derecho de las mujeres de poder votar y ser candidatas, electas en los procesos electorales. Con respecto de Gabriela Peña Chico, vale la pena señalar que el cargo que ella tenía era un cargo honorífico. Este cargo es facultad del alcalde otorgarlo, al no ser por elecciones este cargo no lo podemos llamar violencia política en razón de género. Aquí lo interesante es saber lo que dice ella, porque no ha manifestado que se haya sentido agredida, ultrajada. Ella solo informó su destitución a través de un video”, concluyó la litigante.