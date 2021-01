Sensación expansiva percibieron los rosarenses por temblor al sur de Sinaloa

El Rosario.- Un temblor de 4 grados registrado en el sur de Sinaloa sorprendió a los rosarenses la tarde de este sábado y generó el temor de las familias que percibieron una sensación expansiva que causó daños en algunos ventanales de casa y cuarteaduras en la zona de Matadero. En Escuinapa las autoridades no reportan daños, ni movimiento telúrico que afectara la tranquilidad de la población.

Manuel Antonio Pineda Domínguez, presidente municipal de Rosario confirmó las ondas sísmicas en su municipio y que según la información proporcionada por el Sismológico Nacional fue un temblor de 4 grados que se registró a 53 kilómetros de Escuinapa, Sinaloa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Informarles que ya el Sismológico Nacional nos reportó que hubo un temblor de 4 grados a 53 o 54 kilómetros de Escuinapa, ya está confirmado que hubo un temblor. Ahorita gente de Seguridad Pública y Protección Civil están haciendo un recorrido para ver el daño estructural en casas o edificios, ya que en El Rosario hay mucha construcción antigua, por lo que nos hemos enfocado en hacer un levantamiento para ver si tenemos algún daño estructural”, informó el presidente de El Rosario.

Relató su experiencia vivida la tarde de este sábado; “Hubo una sensación como de una onda expansiva, así lo percibí yo en mi casa y así lo están reportando algunos ciudadanos, se sintió en toda la cabecera y tenemos reporte de que también se sintió en Agua Verde, Niebla y Matadero han entrado llamadas que sintieron esa onda expansiva”.

Comentó que en los primeros informes, ya han reportado que algunas residencias grandes que tienen vidrios que miden 2 o 3 metros se quebraron en su interior, ya se checo en los bancos que tienen vidrios grandes, ahí todo está bien y sin afectaciones.

“De momento no tenemos reportes de daños, ni pérdidas que lamentar, estamos en el levantamiento, fue cosa de segundos y fue como una sensación expansiva, yo me encontraba en mi casa y me iba saliendo de bañar. Ya ahorita nos encontramos en la explanada del palacio municipal en donde haremos la entrega de láminas galvanizadas para gente de escasos recursos como apoyo invernal”, expresó el mandatario municipal.

Protección Civil en recorrido por La Laguna | Cortesía

Pineda Domínguez hizo el llamado a la población que guarden la calma y que estén alerta para cualquier información que emitan a través de medios oficiales principales periódicos o portales de noticias, de las páginas oficiales de Ayuntamiento y Protección Civil.

Dijo que como autoridades municipales han brindado capacitación a la población, ya que cada mes de septiembre se hacen simulacros en El Rosario y también se emite información a la población sobre las medidas de prevención.

Las recomendaciones son las siguientes: Lo primero es mantener la calma, que cuando sienten un temblor se pongan en los marcos de las puertas, que se coloquen debajo de las mesas, usar escaleras, que se vayan a los lugares de centro de reunión como hospitales, que se mantengan lejos de edificio, casas viejas y de cableado de energía eléctrica.

Omar Copado Castellano, coordinador de Protección Civil informó que su personal ya realiza el recorrido en la cabecera municipal de zonas de riesgo y en las comunidades en donde se han reportado afectaciones.

“El personal de Protección Civil ya se trasladó a Matadero en donde nos reportan una casa con cuarteaduras y las ventanas se quebraron por la expansión y en la cabecera municipal ya se realiza el recorrido por la zona de la ruinas de la iglesia y las casonas viejas”, señaló el coordinador de PC Rosario.

Juan Carlos Nataren Ovando, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que en Escuinapa no se sintió el temblor, que la población se mantuvo tranquila y sin hacer reportes a los números de emergencia sobre este fenómeno natural.

Dijo que se encontraba en el puerto de Teacapán y que en esa zona del valle todo permanecía tranquilo y sin novedad.

Nataren Ovando dijo que se mantienen en alerta ante cualquier percance que pudiera registrarse en el municipio.