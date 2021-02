Sequía y alza en el costo de alimentos pega a ganaderos en Mazatlán

Sinaloa.- Entre seis o siete meses tendrán que esperar los ganaderos de Mazatlán para registrar las primeras lluvias, que el año pasado fueron pocas, y han originado una escasez de alimento.

Felipe Velarde Sandoval, presidente de la Asociación Ganadera, aseguró que las precipitaciones del 2020 fueron muy escasas, y ha repercutido hasta la fecha en el sector.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Doble problema

Velarde señaló que a la falta de lluvias se unió la contingencia sanitaria del Covid-19, que afectó seriamente a sus agremiados, principalmente por el incremento en el costo de la alimentación que requiere el ganado.

Leer más: Vandalismo y robos afectan a 161 escuelas por pandemia en Sinaloa

“Todos los alimentos se nos han complicado, se nos han subido de precio, y nosotros no hemos tenido un aumento en el precio del producto que ofrecemos a la comunidad”, detalló.

Aseguró que la situación es difícil para la ganadería de Mazatlán, cuyos miembros carecen de pasturas para sus animales, además de que no hay agua en las presas y no existe un incremento al costo de la leche desde hace dos años.

Velarde Sandoval reconoció que la ganadería en el puerto ha sido muy castigada este año, tanto por la sequía como por la pandemia del coronavirus que se viene presentando desde marzo del año pasado.

Reconoció que la asociación a su cargo ha recurrido a las reservas de pacas de “esquimos”, que ha venido dejando de ocupar el sector agrícola del centro del estado.

El alimento, señaló, puede ser encontrado en diferentes bodegas, que al ser adquirida es enviada a las partes altas de la zona rural del puerto, donde la escasez de comida es grave.

La falta de alimentación, aseguró, ya está repercutiendo en el peso de los animales, que inclusive ha originado una mínima mortandad, que de no ser atendida podría elevarse.

Leer más: Hay obra pública pero aún es poca: CMIC Mazatlán

Los Datos

Sin apoyos

Desde que inició la actual administración federal no han recibido ningún apoyo para contrarrestar la problemática, a excepción del Gobierno del Estado, que los ha ayudado con la construcción de pozos artesanos y maquinaria, reclaman ganaderos.

Intraquilidad

De no haber una solución para enfrentar los embates de la sequía, Felipe Velarde Sandoval, presidente de la Asociación Ganadera, aseguró que el problema será mayor debido a que falta mucho para que se presenten las primeras precipitaciones.