Sergio Torres se reúne con pescadores en el puerto de Teacapán, Escuinapa

Teacapán; Escuinapa.- Con el compromiso de buscar reactivar los programas de apoyo a los sectores primarios como la pesca, ganadería y agricultura planteó el precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix.

El precandidato arribó a la cancha de basquetbol ubicada frente al malecón de Teacapán, para reunirse con un grupo de aproximadamente 35 pescadores, con quienes platicó por el lapso de 30 minutos, en donde planteó su interés por gobernar Sinaloa.

“He aceptado el reto a ser el candidato por Movimiento Ciudadano para gobernar Sinaloa, porque he visto en los últimos años y por eso ya no refrende mi militancia en el PRI, porque el PRI ya no dice nada, no le duele que le quiten el presupuesto a los pescadores, a los agricultores y a los ganaderos, no le duele que cierren las guarderías, que se pierdan más de 5 mil millones de pesos del presupuesto federal para el Estado, que maten a la gente y a las mujeres; y el PRI no dice nada y como a mí me gusta alzar la voz, señalar errores, por eso di un paso al frente”, expresó frente al grupo de pescadores.

Dijo que está recorriendo todo el estado desde Choix hasta Escuinapa, en donde está llevando este movimiento plural e incluyente en donde cabemos todos y está realizando reuniones sin mucha parafernalia llevando sus propuestas que vengan a rescatar a Sinaloa.

“Yo no ando buscando alianza con los partidos, ando buscando una alianza con la gente, por eso vamos creciendo y avanzando”, mencionó.

Dijo que de llegar a la gubernatura de Sinaloa buscará rescatar al Estado de los problemas que vive en la actualidad, en donde los sectores productivos han sido uno de los más golpeados por los recortes presupuestales implementados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“El único resultado positivo que ha dado el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador ha sido al del Covid-19, porque la verdad me da tristeza los número en el país, los empleos se están perdiendo, no hay inversión pública, ni extranjera, la violencia está desenfrenada, es un gobierno opaco en donde no hay licitaciones, todo se entrega de manera directa. En Sinaloa se han perdido más de 5 mil millones en los últimos dos años, estoy de acuerdo que el Licenciado Quirino vayan y coman callitos de hacha en Villa Unión, que bueno que lo hagan, pero que malo que se pierdan estos recursos y no hagan nada”, puntualizó.

