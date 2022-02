Sergio Torres señala a Rocha de "patear los problemas" y no suspender el Carnaval de Mazatlán

Sinaloa.- Al llamar que el gobernador Rubén Rocha Moya a tomar la decisión de realizar o no el Carnaval de Mazatlán 2022 y no "patear los problemas", así como poner orden en el tema de la salud y tomar una decisión técnica para procurar el cuidado de la salud y vida de los sinaloenses, afirmó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix.

Lo anterior muestra que el gobierno morenista no deja de titubear y su administración no tiene rumbo en salud, educación y economía, con un gabinete que está extraviado, con funcionarios que no les gusta su trabajo, señaló.

Para el exalcalde de Culiacán, expresó que también Rocha Moya le está dando más trato político que administrativo a la Secretaría de Salud y a su titular, Héctor Melesio Cuen Ojeda, porque lo ve más como líder del PAS que como funcionario a cargo de la dependencia, que de acuerdo a su percepción, se ve que trae en la garganta suspender el carnaval ante los datos que cuentan de mortalidad.

Si el estado está en semáforo naranja a solo un paso del rojo, la máxima alerta para Covid-19 y el gobernador dice que va a esperar hasta el viernes, lo cual es mucho tiempo para tomar la decisión, manifestó.

"Ya lo vimos en el concierto del Buki (Marco Antonio Solís), como no hubo el mínimo control de las exigencias sanitarias, con las autoridades ausentes, ni federales, estatales y municipales, todas de Morena, y dónde quedaron los inspectores. Hay un descontrol total y como dice el Buki a dónde vamos a parar", externó el líder estatal de MC.

A esto se suma, que no le están echando ganas en la aplicación de pruebas Covid-19, pese a que anunciaron que llegarían 6 mil, y a la fecha no ha llegado nada, pese a que en el estado existen más de 3 millones de personas más los visitantes.

Mencionó que en Sinaloa se tiene un registro de más de 9 mil 300 decesos durante la pandemia.

Entre los argumentos de que el gobierno de Rocha no tiene rumbo, enumeró que es la carencia de un plan integral en salud que contemple que haya más pruebas para la población, más vacunas, protocolos de salud más estrictos y una política pública más atenta a la realización o no de eventos masivos.