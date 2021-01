“Sí mi partido me necesita, ahí voy a estar”, Claudia Tiznado

Escuinapa.- Claudia Tiznado Flores, actual presidenta del comité municipal del PRI y ex sindica procuradora, reconoció sus aspiraciones por abanderar la candidatura a la presidencia municipal por su partido o por una candidatura común.

Tiznado Flores se ha mantenido respetuosa a los lineamientos que su partido establece como dirigente, por lo que hasta la mañana de martes 26 de enero tenía en reserva sus aspiraciones políticas por la alcaldía.

En entrevista se le preguntó por sus aspiraciones a la alcaldía, respondiendo; “Estoy para lo que mi partido me necesite, como siempre lo he estado y si mi partido me necesita aquí estoy”.

Dijo que su tarea principal es presentar un buen trabajo en la estructura de su partido y ante cualquier decisión se mantendrá firme para enfrentar el proceso electoral que se avecina, que tiene como objetivo principal, recuperar la presidencia municipal, las diputaciones y mantener la gubernatura de Sinaloa.

Tengo una encomienda muy importante que es ser la presidenta del partido (PRI), lo primero es lo de mi hoja de vida, que es disciplina, lealtad y yo esperaré a lo que mi partido en su momento determinado decida, ya que hay buenos hombres y buenas mujeres con las que podemos ganar, y yo tengo el mismo objetivo, expresó Tiznado Flores.

Al reanudar la pregunta sobre su posible registro, puntualizó; “Voy a esperar los tiempos, si existe la oportunidad, con mucho gusto me voy a registrar”.