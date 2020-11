Si no hay acuerdo con comuneros, AMLO no vendrá a la presa Santa María: Quirino Ordaz

Escuinapa.- Visiblemente preocupado, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, informó que si el conflicto con los comuneros no culmina y no se logran acuerdos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no visitará el municipio de El Rosario.

Durante su visita al municipio de Escuinapa y en entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal manifestó su preocupación por este proyecto hidráulico, ya que no se ha logrado concretar una negociación con los comuneros de Santa María.

“Esperemos llegar a un feliz acuerdo con los comuneros, ya que la presa es clave para el desarrollo del sur de Sinaloa y el riesgo es que si no hay arreglo se vaya a cancelar (la presa Santa María) y eso es lo que no queremos que suceda”, alertó el gobernador.

Hizo hincapié que el Gobierno del Estado cuenta con el recurso para poder cumplir con los compromisos de reubicación del poblado de Santa María, que inclusive ya se ha efectuado pagos de avaluos e indemnizaciones.

“Nosotros tenemos la lana para hacer el centro poblacional, que es la principal demanda, ya hemos dado recursos en aportación a avalúos que se han dado, algunas indemnizaciones, pero es fundamental resaltar que nosotros tenemos la lana, pero no se han logrado obtener acuerdos con los comuneros”, señaló.

Ordaz Coppel dijo que no quería hablar de cancelación, porque tiene fe y confianza que la presa Santa María sea una realidad para el sur de Sinaloa.

“Ahorita está la mesa de negociaciones, demos paso a que haya un acuerdo la semana entrante, el dinero ya lo tenemos, necesitamos que esto esté arreglado, sino el presidente (López Obrador) no vendrá a la presa, porque necesitamos tener un buen acuerdo para que el presidente pueda venir y le ponga lana a la presa, para lograr que eso se reactive”, concluyó el mandatario estatal.