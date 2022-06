"Si no se ponen las pilas" podría haber más despidos de funcionarios en Rosario, Sinaloa

El Rosario, Sinaloa.- La alcaldesa, Claudia Liliana Valdez Aguilar anunció su compromiso de ejercer un gobierno que de resultados en beneficio de los rosarenses, por ello es necesario que los funcionarios municipales “se pongan las pilas”, de no hacerlo se espera que haya más despidos.

“Aquí se le dio la oportunidad (funcionarios), ellos sabían que tenían 6 meses que había un contrato y hubo a quienes decidimos no renovar. La oportunidad se les dio, hay mucha gente en lista de espera, que está esperando una oportunidad. Porque estamos comprometidos con un proyecto que es ciudadano, aquí tenemos que atender a la población y dar resultados. La presidenta no puede estar trabajando las 24 horas y sus funcionarios 3 o 4 horas, o están en el tenor de trabajar al 100 o no están y yo la verdad que he hablado con ellos que yo estoy preocupada por tenerles a tiempo sus quincenas y que es lo que les pido, trabajo y atender a la ciudadanía”, expresó la presidenta municipal.

Las áreas a las que no se les renovó el contrato son: Dirección de Comunicación Social y Turismo; quienes renunciaron a su cargo fueron los directores de Ecología y Deportes.

Al cuestionarle si habría más cambios comentó; “Si no se ponen las pilas sí, yo necesito dar resultados a la ciudadanía, y en ocasiones es muy desesperante el que yo tenga que hacer muchas cosas, cuando se supone que yo los contraté para delegar una fusión y si no responden tenemos que hacer los cambios para que pueda fluir de la mejor manera”.

Dijo que detectaron que algunos funcionarios no estaban cumpliendo con su labor, porque delegaban su responsabilidad a otra persona a su cargo, por lo que decidieron que sea la otra persona la que se quede al frente y así no pagar un doble sueldo, por un mismo trabajo.

“No podemos contratar asistentes para todos los funcionarios, se trata de reducir la nomina, yo me doy cuenta del trabajo de todas las áreas y estamos regidos bajo el Plan de Desarrollo Municipal, por lo que se trabaja en base a un proyecto y resultados de las diferentes dependencias, al igual que la información que se presenta ante el departamento de Transparencia y no es posible que yo este comprometida y mis funcionarios no”, señaló.

Mencionó que a cada uno de sus funcionarios le solicitó hacerle entrega de un plan de trabajo, que permita saber el rumbo de cada una de las direcciones.

“Estamos haciendo convenios con Gobierno del Estado para el pago del ISR, de la energía eléctrica, el SAT, por lo que tenemos que trabajar en reducir la nomina, y aunado a que tenemos que buscar que el personal sindicalizado nos apoye en las diferentes áreas, en personal sindicalizado tenemos 89 activos y más de 100 sindicalizados jubilados y se espera la jubilación de más trabajadores este y el próximo año. Por ello buscaremos apoyarnos con ellos, aunado a que existe una buena relación con el líder sindical”, puntualizó.

La presidenta municipal informó que las direcciones que no contaban con director, ya han sido asignados los nuevos funcionarios que estarán a cargo de: Ecología, Zayde Castañeda; deportes, Goyo Ayón; en Turismo, Mario Tirado; quien estaba encargado de Pueblo Mágico; solo el área de Comunicación Social está pendiente, pero en los próximos días se da el nombramiento.