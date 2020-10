Sí propietario no asigna salvavidas, se podría clausurar playa Las Lupitas, Escuinapa

Sinaloa.- Playa Las Lupitas podría ser clausurada con la colocación de banderas rojas que prohíba el acceso a bañistas, si su propietario no se compromete a colocar un salvavidas en la zona, para evitar tragedias como la sucedida el domingo pasado, en donde un menor de 12 años falleció por ahogamiento.

Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento de Escuinapa informó que después de la tragedia sucedida el domingo pasado, se reanudará la supervisión y exigencia que han hecho al propietario de esta zona de playa, quien desde 2019 se ha negado a acatar la colocación de salvavidas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Desde el año pasado vimos el tema con el propietario de Las Lupitas, ya que es una playa privada, por lo que le exigimos el tener salvavidas, que tenía que cumplir con este requisito porque cobra y cobra muy bien”, expresó el funcionario municipal.

Explicó que se vino lo de la pandemia de covid-19 y la mitad del año las playas se mantuvieron cerradas y quien iba a las playas lo hacían bajo su propio riesgo, porque se mantenían cerradas, pero con la reapertura este tema se volverá a retomar.

Acosta Alemán mencionó que cuando se le hizo el llamado al propietario por parte del municipio, de manera legal se defendió, por lo que ya se ha buscado el acercamiento con Protección Civil de Sinaloa, para que conozcan el tema y les apoyen para que se cumpla con esta medida que en un futuro puede salvar vidas.

“Los dueños se defendieron legalmente, para esta disposición que el ayuntamiento le hizo, precisamente Protección Civil de Sinaloa de la zona sur están enterados, nosotros legalmente vamos a obligar al señor porque insisto que el lugar es privado, para que ponga salvavidas y si no lo hacen se le va a cerrar las playas y se colocarán banderas rojas”, advirtió.

Añadió que de miércoles a viernes arribarán elementos de Protección Civil de la zona sur, para realizar una visita y tener un acercamiento con el propietario de Las Lupitas, para hacer de nueva cuenta la solicitud de contar con cuerpos de rescate en esta zona de playa.

Acosta Alemán mencionó que el municipio de Escuinapa ha adquirido el compromiso de brindar seguridad a las playas públicas que son: Teacapán, La Tambora y Las Cabras, en donde solo se permitirá un 40 por ciento de visitantes para evitar conglomeraciones y con ello evitar la propagación del virus de covid-19.

La pandemia de covid-19 no ha terminado, por lo que aprovechó para hacer el llamado a la población para que no se descuide, que sigan cuidando su salud y que aunque se han aperturado en su totalidad las diferentes áreas recreativas, no es obligatoria que asistan y si lo hace que adopten las medidas de sanitarias correspondientes, como el aplicar una sana distancia, el uso de cubrebocas y gel antibacterial.