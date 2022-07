"Si se hacen las cosas mal, no importa que sean gobiernos de Morena, se ajustarán": Rocha Moya

Escuinapa, Sinaloa.- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa expresó que no importa que sean gobiernos emanados por Morena, se les investigará y si hicieron las cosas mal serán “ajustados”, esto después de que fue abordado por un ex funcionario municipal, para pedirle que se investigue la administración de Blanca Estela García Sánchez, ya que asegura que hay muchas quejas ciudadanas.

Fue durante su visita al municipio de Escuinapa, cuando realizaba un recorrido por el interior del mercado municipal, Miguel Hidalgo, cundo el gobernador fue abordado por Ernesto Marrufo Alemán, quien se le acerco y con voz baja le pidió que investigará el gobierno de Blanca García.

En entrevista vía telefónica para El Debate, el ex funcionario, quien fungió como director de Bienestar Social dijo; “abordé al gobernador para decirle que hay muchas quejas ciudadanas, que hay mucha basura en las calles, que no hay agua, que no se atiende a la gente y que tiene funcionarios que tienes procesos de investigación en la ASE”.

Rocha Moya dijo que su gobierno “ajustará” a cualquier gobernante que no haga las cosas bien, sin importar que sea emanado por Morena.

“Ese trienio pasado también lo vamos ajustar, porque hicieron muy mal las cosas, y lo que vi yo ayer vi en la nota es que es uno de los municipios (Escuinapa) que se van a revisar, que no tiren piedras, ahorita se revisa todo y si nosotros tenemos responsabilidad las atendemos”, expresó el gobernador.

Finalizó diciendo; “Nadie quiere ser funcionario de un municipio que se administró mal, de el trienio pasado que nadie venga a decir que se investigue o a señalar. Pero decirle que para eso hay instituciones que le están dando seguimiento”.