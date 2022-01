"Siempre lucharé por quienes menos tienen": Miguel Ángel Gutiérrez, dirigente de desplazados Mazatlán

Sinaloa.- Luchar por los que menos tienen, es el objetivo de vida de Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense (Mass).

El dirigente de los desplazados del sur del estado es activista social desde hace más de 40 años, luchaba por la pavimentación y servicios públicos de las colonias populares de Mazatlán.

El origen de la lucha

Emocionado, Miguel recordó el 28 de julio del 2017. Aunque desde el 2012 ya había muchos desplazados, en el 2017 el líder de los precaristas mencionó que el detonante de más desplazamientos de familias fue el asesinato de 8 personas.

Cientos de familias con temor salieron huyendo de sus pueblos, dejando atrás su historia, sus costumbres y sus raíces. Las personas tuvieron que vivir con familiares que habitaban en Mazatlán, en invasiones y otros tuvieron que rentar entre dos o tres familias porque no tenían a donde ir.

Miguel Ángel Gutiérrez dijo que el apoyar a los desplazados le ha dejado una gran satisfacción.

“Es una satisfacción muy grande, no solamente personal, si no también del equipo que me acompaña, después de todo lo que hemos hecho ahora hay 50 viviendas, te llena, es algo que tenía que hacer en esta vida, además la gente quedó muy contenta, a nosotros nos nace ayudar y lo seguiremos haciendo hasta que la gente nos lo permita”, expresó Miguel Ángel Gutiérrez.

No hay apoyo

El activista mencionó que desde hace 40 años ha buscado la mejora para las familias vulnerables. En la mayoría de los gobiernos municipales ha obtenido apoyo, pero en la administración actual no han podido tener un acercamiento.

“Todos los presidentes municipales han dado el plus que les corresponde dar, todos lo han hecho, excepto este presidente, yo no sé si por la edad o yo no sé porque, pero es muy necio”, dijo el dirigente del Mass.

El representante de los desplazados destacó que ha tenido la oportunidad de sentarse a platicar no solo con alcaldes de Mazatlán, si no que también con mandatarios estatales como Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.

Incluso, Carlos Salinas le propuso a Miguel un puesto en su gobierno, pero el activista lo rechazó porque el quería seguir buscando proyectos en beneficio de los mazatlecos de bajos recursos.

Gutiérrez Sánchez reveló que él es socio de una panadería, invirtió su dinero con su hermana, después de un cheque que le dieron en la Secretaría de comunicaciones y transportes por laborar 3 años en esa dependencia.

Tienen dos panaderías, una frente a la Jumapam y otra por la colonia Sánchez Celis. Dijo que vive contento y muy tranquilo con su esposa y sus tres hijas, pese a los más de 40 años de trayectoria en la vida política del estado sigue viviendo en la colonia Estero, pues la zona es pacífica.

Lo que sigue

El dirigente de los desplazados y activista social seguirá apoyando a las personas de escasos recursos.

Quedan pendientes más proyectos de viviendas para los precaristas de Mazatlán, Villa Unión, Concordia y Rosario. Otra de las misiones de Miguel Ángel Gutiérrez es que se construya un dispensario médico en el nuevo fraccionamiento Cvive, pues ya han tenido a varias personas afectadas a causa de piquete de alacranes y no hay hospitales cerca.

También pide la instalación de un comedor comunitario para que les cobre 10 o 20 pesos a las personas que menos tienen, sobre todo a los hijos de las mujeres, jefas de familia que los tienen que dejar en sus casas para irse a trabajar.

“Yo quiero acabar con la pobreza y la injusticia, también la gente ha luchado y vamos a seguir luchando, vamos a realizar movilizaciones si no nos escuchan, más que nada lo hacemos para que la gente y el gobierno sepa que aquí está la injusticia, aquí debe de haber una escuela, hay mucha deficiencia, eso queremos que el gobierno volteé, no van a acabar con la pobreza pero sí podemos avanzar”, concluyó Miguel Gutiérrez Sánchez.

El Dato

Compromiso

Gutiérrez Sánchez espera que el gobernador Rubén Rocha Moya cumpla con su compromiso y se reúna con líderes desplazados para plantearles las necesidades que tienen las familias. El plazo de la reunión es antes de este 15 de enero.