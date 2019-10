Siete escuelas sufren el impacto de Narda en Mazatlán y habría más

Mazatlá, Sinaloa.- Las seis escuelas de Mazatlán y una de Guasave que sufrieron el impacto de Narda serán atendidas de inmediato, aseguró el secretario de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López.

Trabajo conjunto

El funcionario hizo un recorrido por los planteles educativos en compañía del director del Instituto Sinaloense de la Infraetructura Física Educativa ( Isife), Carlos Alberto López Paniagua, quien resaltó que tras la valoración de los dos daños podrían iniciar los trabajos esta misma semana.

Las afectaciones más fuertes se dieron en la primaria Emiliano Zapata, ubicada en la ampliación Esperanza, al derrumbarse la techumbre.

La pesada estructura, que tenía 10 años de haberse edificado en el plantel, no resistió el fuerte viento y quedó sobre la cancha.

El viento arrastró tejaban y este la malla ciclónica. Foto: Sergio Pérez

Ante los maestros y algunos padres de familia, Mejía recalcó que reparar los daños cuesta, pero lo importante es que suspendió clases y no expuso a los niños ni maestros.

No hubo clases para los 281 alumnos para no exponerlos, resaltó el director Pedro Antonio Galindo Rosas.

Recorrido

El presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres se comprometió a realizar esta obra y se trabajará de manera conjunta con el resto de los planteles.

El jardín de niños Carmen Serdán, ubicado en la colonia Benito Juárez, tuvo daños en 17 metros al caer un árbol sobre ella, y en dos días esperan empezar a trabajar, promete el titular de Isife.

El preescolar Urbivillas del Real, ubicado en el asentamiento con el mismo nombre, sufrió daños en la barda perimetral tras arrastrar el fuerte viento un tejaban que destruyó más de 10 metros del acceso de entrada a la escuela; por seguridad de los niños no se tuvo clases.

El jardín de niños Nueva Creación de Santa Teresa no estaba incluido en la lista, pero un árbol cayó sobre un aula y al menos 5 metros de la malla ciclónica quedó dañada.

Asimismo, el funcionario visitó los jardines de niños Rafael Buelna, en Loma Bonita y Genaro Estrada, en el asentamiento con el mismo nombre, que esperan estén listos a corto plazo.