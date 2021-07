Sigue firme al arribo de cruceros a Mazatlán pese repunte de Covid-19

Sinaloa.- Pese a la situación de pandemia de Covid-19 que se vive en el municipio de Mazatlán, el arribo del primer crucero turístico en medio de la contingencia sanitaria en el puerto sigue firme para el 24 de agosto, aseguró Luis Terán Tirado, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca.

El funcionario municipal indicó que hasta ayer continuaba programada la llegada del navío, que desde marzo del año pasado había dejado de arribar a Mazatlán por la situación de la pandemia del coronavirus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dijo que desconocen cuáles sean los protocolos que implemente la tribulación de la embarcación turística, cuyos viajantes descenderán al puerto para recorrer y disfrutar sus atractivos, como el malecón, las playas y el centro histórico.

Leer más: La actividad portuaria en Mazatlán baja al 25 por ciento durante julio

Terán Tirado aclaró que en el puerto no hay necesidad de solicitar comprobantes de que los turistas no tienen la enfermedad del Covid-19, ya que para subir al barco y viajar tienen que presentar el documento que avale que no padecen la enfermedad.

Leer más: Recorte al plan de apoyos escolares agrava crisis en Mazatlán

“Mazatlán los está esperando con los brazos abiertos, pero los protocolos los deciden ellos y los traen ellos.”

Aclaró que la embarcación turística no transporta menores de edad, son solo personas adultas las que decidieron viajar hacia Mazatlán.

Adolescente es tragado por el mar en Mazatlán, Sinaloa

Síguenos en