¡Siguen sin luz! Habitantes de la colonia Azteca bloquean calles en Mazatlán, Sinaloa

Sinaloa.- Molestos y desesperados es como se encuentran los habitantes de la colonia Azteca en Mazatlán, Sinaloa, debido a la falta del servicio de la energía eléctrica.

Para presionar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), decidieron tapar la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Cabe mencionar que la mencionada calle sirve como desfogue de la avenida Gabriel Leyva, esto ocasionó un caos vial por esa zona.

Los manifestantes explicaron que desde ayer se fue la luz, volvió la madrugada de este jueves pero un vehículo de carga pesada derrumbó el cableado de luz y desde las 6:00 de la mañana de nuevo estaban sin ese servicio.

Las madres de familia comentaron que temen por sus hijos, ante las altas temperaturas que se registraron en la ciudad, temen a que se deshidraten.

“La comisión no hace caso, queremos que vengan y pongan otra vez ese cable, además de soportar el calor esto representa un riesgo para todos”, expresó Georgina Morán.

Por falta de luz, habitantes cierran calles en Mazatlán, Sinaloa | Foto: Víctor Hugo Olivas/ Debate

“Yo tengo una tortillería y tenía producto, ya se me echó a perder todo y nadie me va a reponer eso, por eso nuestra desesperación, porque muchos de nosotros hemos perdido, no hay necesidad de llegar a esto si nos hicieran caso” dijo Angelica Soto.

Los conductores se molestaban porque no podían pasar, algunos tuvieron que retornar, pues los habitantes de la Azteca aseguraron que no dejarán la calle hasta tener soluciones.

Acerca de las afectaciones, los colonos comentaron que tuvieron afectaciones, pues el agua entra a sus hogares.