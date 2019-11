Sin acuerdo de pago entre CFE y Jumapae en Escuinapa

Escuinapa.- A escasos días de que se cumpla un mes de que la Comisión Federal de Electricidad suspendió sus servicios de energía eléctrica a los acueductos Baluarte-Escuinapa y Apoderado-Teacapán y que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa interpusó un amparo ante un Juez Federal, ambas instancia no han logrado llegar a un acuerdo de pago por el adeudo de más de 4 millones de pesos.

Durante 12 días la población escuinapenses permaneció sin agua el pasado mes de octubre, ante la falta de acuerdos que existía entre la autoridad municipal y personal de CFE, al no lograr concretar el sistema de pago de casi 6 millones de pesos de deuda departe de Jumapae.

Juan Manuel Grave Inda, gerente de Jumapae relató que fue el día 11 de octubre, cuando en compañía de Emmett Soto Grave, presidente municipal se reunieron con personal de CFE. En ese momento lograron llegar a un acuerdo de pago, que se rompió a las 12:00 de la noche de ese mismo día, cuando se les volvió a suspender el servicio de energía eléctrica.

Jumapae procedió a efectuar un amparo ante un Juez Federal, la resolución de este proceso legal, fue favorable para el municipio.

“Aún no hemos logrado llegar a un acuerdo con CFE, yo le digo a Faustino (representante de CFE) acércate, ven para verlo con presidente. Porque no ha querido aceptar las propuestas que yo le he dado”, señaló Grave Inda.

El gerente de la paramunicipal informó que de agosto a la fecha se le ha hecho el pago de 3 millones 600 mil pesos a CFE, por lo que la deuda actual es de 4 millones de pesos.

Mencionó que el problema es que si Jumapae no recibe ayuda financiera, no se podrá cumplir con los compromisos de pago que se generan por la operación de la paramunicipal.

Grave Inda añadió que el amparo sigue vigente, hasta que ambas partes logren conveniar el sistema de pago que garantice el abastecimiento de agua potable a las miles de familias que habitan este municipio sureño de Sinaloa.