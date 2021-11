Sin agua ni luz, convocan a alumnos a clases en la secundaria de Agua Verde, El Rosario

Sinaloa.- Un padrón de 324 alumnos y personal docente se encuentran en riesgo al ser llamados para dar inicio con el sistema de clases presenciales, solo que autoridades educativas no verificaron que la Secundaria Técnica Número 32, en El Rosario, no cuenta con energía eléctrica desde el paso del huracán Pamela, que generó graves afectaciones por las inundaciones en este municipio sureño de Sinaloa.

Ante el llamado hecho por las autoridades educativas de la supervisión 05 de Mazatlán, de que este lunes 8 de noviembre los alumnos de la Secundaria Técnica Número 32 tenían que presentarse a sus clases de manera presencial, después de año y medio de permanecer a distancia por la pandemia de Covid-19, un grupo de padres de familia se presentaron en el plantel.

Rosa Jazmín García Pérez, madre de familia dijo que es una gran irresponsabilidad de parte de las autoridades educativas, retomar las clases de manera presencial, sin primero verificar las condiciones en las que se encuentran los planteles.

“No estamos conformes que hayan mandado llamar a los muchachos a clases, porque tenemos un problema grave en el plantel, no tenemos ni luz, ni agua. Y el director nos ha informado que el transformador no sirve desde el paso del huracán Pamela y que él ya gestionó ante ISIFE pero no le han dado respuestas”, explicó la madre de familia.

Leer más: Empieza a trabajar la Secretaría de la Mujer, ya hubo sanción por fiesta con apología del feminicidio en Culiacán

Añadió que este plantel educativo tiene un padrón de de 324 alumnos, aunado al personal docente, los que permanecen en riesgo de algún posible contagio de Covid-19, ya que no se están respetando los protocolos de salud, como lo es adoptar una sana distancia al interior de los salones de clases, así como el no tener agua suficiente para el lavado frecuente de manos.

“Queremos aclarar que no estamos rechazando que nuestros hijos regresen a clases presenciales, lo que estamos exigiendo a las autoridades educativas es que proporcionen lo básico en los planteles educativos que es la luz y el agua potable”, enfatizó.

Otra de las peticiones hechas por los padres de familia a directivos de la institución educativa es que se respeten los protocolos de sanidad, que es exigir el uso obligatorio de cubrebocas, el aplicar gel antibacterial, así como que los grupos cuenten con el distanciamiento indicado, por ello es necesario que los grupos que son muy numerosos sean fraccionados para recibir clases sin conglomeraciones.

“El llamado es directamente a la Secretaría de Educación Pública, porque fue el supervisor de la zona escolar 05 de Mazatlán, Alejandro Córdoba Cortez quien convocó que vinieran todos los alumnos a clases presenciales, pero el trabajo de él es ver que las escuelas estén en condiciones, por eso es que el día de hoy venimos a la escuela a manifestar nuestra inconformidad como padres de familia y se tomen las acciones pertinentes para resolver el problema”, señaló.

Leer más: Qué dijo Rubén Rocha Moya en su primera Semanera como gobernador de Sinaloa

Al llamado para reactivar las clases presenciales sólo acudió un grupo minoritario de alumnos y hubo alumnos que registraron problemas en su salud, por el intenso calor que se sentía al interior de las aulas de clases.