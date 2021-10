Sin consentimiento del Consejo de Jumapae Escuinapa, gerente presta camión a Acaponeta, Nayarit

Sinaloa.- Sin consentimiento del Consejo Municipal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa se brindó apoyo a Acaponeta, Nayarit, facilitando el camión vactor durante el fin de semana, por lo que será requerido ante este organismo municipal la comparecencia del gerente de Jumapae, Geovani Saracco Martínez.

Emmett Soto Grave, presidente municipal dijo que la noticia que fue difundida a través de redes sociales, específicamente por la cuenta oficial de Facebook de alcalde de Acaponeta de que Escuinapa les brindó apoyo con el camión vactor para resolver el colapso de la red de drenaje en este municipio, lo tomó por sorpresa.

“Hable con el gerente por la mañana porque yo no estaba enterado de la situación que había dado apoyo a Acaponeta con el camión vactor, ni en qué situación se dio. Lo que me alcanzó a decir porque tiene problemas de salud con un familiar fue que le pidieron apoyo por unos drenajes colapsados en Acaponeta. No fue una renta en sí, creo que fue el apoyo con una manguera de presión del vactor que estaba averiada y le mencionaron que tenía problemas con unos drenajes esa fue la colaboración que hubo”, mencionó el mandatario municipal.

Dijo que en Escuinapa hay muchos problemas de colapso de drenaje en donde se requiere de fuertes inversiones y se agudizaron porque el camión vator no estaba en el municipio estaba en Culiacán en reparaciones, llegó hace unos días y se mantuvo trabajando toda la semana tratando de resolver problemas de colapsos de drenaje en varias colonias en la cabecera municipal.

“Estamos esperando que el gerente venga para platicar con él, porque el vactor estuvo toda la semana trabajando en el municipio, creo que fue un día o medio día el tiempo que fue a Acaponeta a resolver un tema de un drenaje severo creo que en el mercado, en un lugar que comprometía mucho en la zona céntrica de Acaponeta, creo que fue en ese sentido, el gerente no mencionó que se efectuó algún cobro”, añadió.

Comentó que por este tema Saracco Martínez será llamado a comparecer ante los integrantes del consejo Municipal de Jumapae en los próximos días, para que brinde un informe detallado sobre esta situación registrada el fin de semana.

“Tendremos que llamar a cuentas al gerente, porque hay un Consejo de Agua Potable que obviamente todo este tipo de préstamos o de asistencia tiene que ser pasado por el consejo tenemos que ver porque no hizo este procedimiento”, indicó.

Hizo hincapié que en otras ocasiones el municipio ha apoyado con el camión vactor a Concordia y La Cruz de Elota, préstamos que fueron pasados y aprobados por el consejo municipal de Jumapae.

“Nuestro municipio también ha recibido apoyo de Mazatlán con una motoconformadora, nos acaban de prestar un carro de volteo y Mochis nos ha prestado la camioneta que yo traigo, hay asistencia de municipio a municipio, pero en este caso si tuvo que ser pasado por el Consejo para aprobar o desaprobar este préstamo del camión vactor”, concluyó Soto Grave.