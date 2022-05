Sin definir aún elenco para la fiesta de Las Cabras 2022 en Escuinapa

Sinaloa.- A 13 días de que inicie a las máximas fiestas de los escuinapenses, Las Cabras 2022, el Gobierno Municipal no ha anunciado el elenco artístico que se presentará durante los cuatro días de fiesta playera.

Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal, comentó que hasta la fecha no se tiene un elenco definido y que están por finiquitar con la empresa cervecera que obtendrá la exclusividad de la máxima fiesta de los escuinapenses.

“Las fiestas de Las Cabras no se tendrá que licitar ya que es solo una empresa cervecera es la que se ha interesado. Aún no puedo informar cantidades porque aún no es oficial, pero decirles que no ofreció mucho, no hay mucho interés, pero tenemos que salir adelante con estas fiestas máximas de los escuinapenses”, explicó.

Leer más: Empleados sufren hostigamiento en el regreso a la presencialidad en Sinaloa

A contracorriente

La mandataria municipal añadió que las personas que están al frente de la organización de estas fiestas han hecho un trabajo muy arduo, ya que los preparativos empezaron tarde y se han tenido muchos contratiempos al no tenerse la certidumbre de que se fueran a realizarse por la pandemia de Covid-19.

La presidenta municipal señaló que han tenido problemas para integrar el elenco de artistas que serán parte de esta celebración. Muchos de los que han contactado han manifestado tener ocupada su agenda de presentaciones.

“Ya tenemos un artista, estamos por reunirnos con su representante para ya tener un avance. Lo único que puedo adelantarles es que es una banda de renombre”, especificó.

Esperan apoyo

Se encuentran aun en espera de que la Secretaría de Turismo les pueda apoyar para poder realizar la contratación del elenco.

Leer más: El premio mayor de Lotto Ley cae en Mazatlán, la ganadora es Judith Díaz

Añadió que empezarán de cero, ya que el cableado y el equipo de bobeo, así como los sanitarios fue utilizado para otras partes y han tenido que comprar este equipamiento.

García Sánchez lamentó que con la llegada de la pandemia de Covid-19 muchas de las personas que participaban en estas fiestas fallecieron por esta enfermedad, por lo que han tenido que buscar a otras personas que se encarguen de realizar la construcción de enramadas, la instalación de la red eléctrica y el plomero.