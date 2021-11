¡Sin dormir! Así hacen fila para la vacuna Covid-19 a menores de 15 a 17 años en Mazatlán

Alrededor de 40 personas no alcanzaron a vacunarse ayer, les dieron fichas y hasta hoy se inmunizarán.

Carolina Tirado mencionó que a pesar de la larga espera, confían en que valga la pena y sus hijos puedan ser vacunados. "No dormimos y esperemos que valga la pena la desvelada y la espera, lo que quiero es que mis hija este vacunada para que esté más segura", dijo Carolina Tirado.

Trinidad Montes, llegó a las 4:00 de la mañana con su hija, comentó que no durmieron por llegar temprano y alcanzar la vacuna. "Nosotros llegamos desde las 4:00 de la mañana, deberían de abrir más módulos porque aquí se aglomera la gente y es lo que no se debe permitir", expresó Trinidad Montes.

Sinaloa.- Cientos de personas no durmieron durante la madrugada de este sábado por ir a hacer fila para esperar la vacuna contra el covid-19 destinada a menores de 15 a 17 años , en la ciudad de Mazatlán .

Apenas este enero de 2021 cumplí un año en El Debate Mazatlán, desempeñando la función de reportera local. En el año 2019, formé parte del noticiero red águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me gusta cubrir las fuentes de política, turismo, agricultura y pesca. También disfruto realizar transmisiones en vivo para informar a la ciudadanía al momento de lo que pasa en el puerto. Siento que las noticias en vivo tienen mucho alcance y en situaciones de emergencias, como cuando hay inundaciones o huracanes, ayudan a la gente a evitar los peligros. Durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como los plantones que han realizado los desplazados del sur del estado. Eso me ha permitido entender y trasladar ese conocimiento de las problemáticas locales a toda la comunidad. Además de cubrir eventos con líderes de la región, disfruto acudir a las colonias y reportar las necesidades que tienen las familias de escasos recursos.